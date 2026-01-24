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В Абу-Даби стартовал второй день трёхсторонних переговоров по Украине

24 января 2026 10:57
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В Абу-Даби стартовал второй день трехсторонних переговоров по мирному урегулированию конфликта в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сообщают СМИ, делегации России, США и Украины работают в гибридном формате: пленарные заседания чередуются с консультациями в более узких группах и двусторонними встречами. Все обсуждения проходят в закрытом формате.

В Абу-Даби стартовал второй день трёхсторонних переговоров по Украине-2

Напомним, накануне в ОАЭ состоялся первый раунд переговоров. Эта встреча была охарактеризована в Москве, Вашингтоне и Киеве как продуктивная. Стороны условились продолжить диалог сегодня. Ключевым вопросом остаются территориальные аспекты. Российская позиция опирается на договоренности, достигнутые Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в августе 2025 года на Аляске.

Речь идет о закреплении российского контроля над всей территорией Донбасса и замораживании линии фронта в других областях на существующих рубежах. В обмен Киеву якобы могут быть предложены масштабные западные инвестиции в размере до 800 миллиардов долларов, а также гарантии безопасности со стороны США и ЕС.

# Государственная лесная политика

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