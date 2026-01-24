Вольфович: обстановка в мире предъявляет особое требование к боевой готовности воинских частей

Накануне была начата проверка одного из соединений – 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Сегодня к ней привлечены еще несколько подразделений.

Внезапно и по поручению Главнокомандующего. В Беларуси продолжается проверка Вооруженных Сил. Ее ход Александр Лукашенко продолжает держать на личном контроле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Распоряжение с грифом «секретно», подписанное Главнокомандующим, определило замысел проверки и было направлено государственному секретарю Совета безопасности, который вместе со специалистами выехал в часть и на месте реализует план, утвержденный главой государства. О ходе и результатах проверки информация поступает напрямую Президенту. Формат таких внезапных проверок позволяет оценить не только уровень боевой подготовки, но и устойчивость всей системы управления войсками, способность командиров быстро принимать решения в условиях внезапных угроз.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Сегодня проходит второй день проверки приведения в боевую готовность механизированного соединения. В соответствии с замыслом проверки, один из механизированных батальонов вчера, в соответствии с полученной задачей, совершил марш более 50 километров по пересеченной местности в условиях применения диверсионно-разведывательных групп противника. Я хочу сказать, что с задачей подразделения механизированного батальона справились. В установленные сроки совершили марш в указанный район, который был указан на полигоне бригады. К указанному времени стоят в очереди. Сейчас занимаются размещением в районе и подготовкой вооружения к стрельбе со штатного оружия.

Остальные подразделения в установленные сроки приведены в соответствующей степени боевой готовности. Сегодня проходят смотры готовности, в частности с разведывательными подразделениями, танковыми подразделениями, ну и другими подразделениями, которые в соответствии с распоряжением приведены в боевую готовность. Сроки выдержаны, личный состав загрузку материальных средств произвел в установленные сроки.

Хотелось бы акцентировать внимание, что действительно эта проверка проходит по-особенному. Выработана новая система. Президентом страны принято решение напрямую, минуя Министерство обороны, минуя министра обороны, было вручено распоряжение через государственного секретаря Совета безопасности командиру механизированной бригады на приведение воинской части в боевую готовность.

Главнокомандующий каждый день держит на личном контроле порядок проведения данной проверки, заслушивает государственного секретаря. Об особенностях, о том, как личный состав справляется с полученными задачами, дает соответствующие указания. Президент на самом жестком контроле держит ход проверки, потому что военно-политическая обстановка и все, что складывается сегодня в мире, действительно предъявляет особые требования к боевой готовности соединений воинских частей, к их постоянной готовности и способности выполнить соответствующие задачи по защите Республики Беларусь.