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Как обезопасить себя от некачественных покупок в интернете? Обсудим в программе «В обстановке мира»

11 марта 2020 07:47
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Новости Беларуси. Покупатель должен знать и уметь защищать свои права. О том, как на законных основаниях отказаться платить за некачественное блюдо в кафе и вернуть деньги за вещь из интернет-магазина, расскажут эксперты в программе «В обстановке мира». 11 марта сразу после информационного часа. 

Как обезопасить себя от некачественных покупок в интернете? Обсудим в программе «В обстановке мира»-1

Добро пожаловаться в общество защиты прав потребителя. Кто и как может оградить от недобросовестных продавцов?

Обсудим, всегда ли прав покупатель, и как бороться поставщикам с потребительским экстремизмом? 

Как далеко может зайти «общественный» контроль, и разрешены ли такие действия по закону?

Узнаем, как обезопасить себя от некачественных покупок в интернете, и где можно познакомиться с «черным» списком продавцов.   

Как обезопасить себя от некачественных покупок в интернете? Обсудим в программе «В обстановке мира»-4

Подумаем о том, насколько важна внутренняя культура потребления для международного имиджа страны. 

Аргументированные мнения, дискуссии и поиски ответов на самые важные вопросы – в программе «В обстановке мира» сразу после информационного часа на телеканале СТВ.  

# Торговля в Беларуси # общество # Игорь Марзалюк # Фотофакт

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