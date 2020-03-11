Использовать только корпоративные адреса сторон. Что нужно знать при заключении электронного договора

Каждый из нас ежедневно совершает всевозможные сделки. Например, в общественном транспорте компостируем билет, в магазине покупаем товар, в ателье заказываем костюм. Такие договоренности чаще всего обретают устную форму. Александр Костюкевич, юрист:

Сделки между физическими лицами – до десяти базовых величин, а также все сделки, которые исполняются в момент ее совершения.

Но любые договорные отношения, превышающие эту сумму, должны быть отражены на бумаге. Такой документ должен быть оформлен на определенном бланке и скреплен печатью и подписями. Александр Костюкевич:

Если письменная форма не соблюдается, если напрямую в законе указано, что такая сделка является недействительной, то она будет являться недействительной, если есть прямое указание в законе. Если же такого указания нет, то мы имеем право доказать эту сделку, представив иные письменные доказательства, причем свидетельские показания учитываться не будут.

Сделки с землей и другим недвижимым имуществом вообще подлежат государственной регистрации у нотариуса. Александр Костюкевич:

По Гражданскому кодексу, например, вносим изменения в данную сделку либо расторгаем, мы должны понимать, что форма должна быть такая же, как и при заключении сделки.

С прошлого года заключать договора юридические лица и предприниматели могут и в электронном виде. Но чтобы такой документ соответствовал всем требованиям и считался законным, его необходимо подписать электронной подписью или скан-копией собственноручного автографа. Такой способ в отличие от классического, ускоряет процесс совершения сделки, но в случае возникновения споров – у сторон больше шансов оспорить факт заключения соглашения или его отдельных условий. Александр Костюкевич:

Есть статья 408 и многие субъекты хозяйствования о ней забывают. Там написано, что если лицо отправляет оферту, то есть предложение заключить договор, акцептовать ее можно не только собственноручной подписью, но также совершением конклюдентного действия, то есть, например, поставка товара, перечисление аванса, задатка.