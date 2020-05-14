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Тяжёлые пациенты с коронавирусом. Кто чаще попадает в эту категорию, рассказал главврач минской больницы

14 мая 2020 17:47
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Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в телепроекте «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе»

Игорь Позняк, ведущий СТВ:
Не могу не спросить о более тяжёлых больных.

«Каждый конкретный случай – это каждая конкретная история». Какими препаратами в Беларуси лечат от коронавируса?

Игорь Юркевич, главный врач 6-ой городской клинической больницы г. Минска:
Безусловно, эта категория есть. И наши данные совпадают и с мировыми данными. Это контингент возрастной, это люди, которые имеют сопутствующие тяжёлые соматические заболевания. Это, к сожалению, лица, которые, наверное, в своё время забыли о здоровом образе жизни. На самом деле, значительная часть тяжёлых пациентов – это именно такая категория.

Тяжёлые пациенты с коронавирусом. Кто чаще попадает в эту категорию, рассказал главврач минской больницы-1

Игорь Позняк:
То есть, как мы говорим в народе: букет болезней?

Игорь Юркевич:
Абсолютно верно.

# Коронавирус # Здоровье # Игорь Юркевич # Игорь Позняк

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