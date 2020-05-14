Тяжёлые пациенты с коронавирусом. Кто чаще попадает в эту категорию, рассказал главврач минской больницы

Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в телепроекте «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе».

Игорь Позняк, ведущий СТВ:

Не могу не спросить о более тяжёлых больных.

«Каждый конкретный случай – это каждая конкретная история». Какими препаратами в Беларуси лечат от коронавируса?

Игорь Юркевич, главный врач 6-ой городской клинической больницы г. Минска:

Безусловно, эта категория есть. И наши данные совпадают и с мировыми данными. Это контингент возрастной, это люди, которые имеют сопутствующие тяжёлые соматические заболевания. Это, к сожалению, лица, которые, наверное, в своё время забыли о здоровом образе жизни. На самом деле, значительная часть тяжёлых пациентов – это именно такая категория.