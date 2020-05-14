Турчин о борьбе с коронавирусом: «Руководствовались таким принципом: надеясь на лучшее, но надо готовиться к худшему»

Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в телепроекте «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе». Главный тезис в борьбе с коронавирусом – в Беларуси эта ситуация управляемая, контролируемая. А как обстоят дела в Минской области? Когда заболеваемость коронавирусом в Беларуси начнёт снижаться? Прогноз эпидемиолога Александр Турчин, председатель Минского областного исполнительного комитета:

Мы руководствовались таким принципом: надеясь на лучшее, но надо готовиться к худшему. Поэтому сегодня в области есть запас коек, хотя ситуация с пневмониями, о чем говорит Президент – мы видим, что на протяжении уже недели у нас стабилизировалась. Но тем не менее, понимая, что возможны вспышки, какие-то иные ситуации, сегодня в области есть места, куда мы можем разместить больных. Мы вот за это время порядка 300 тысяч, скажем так, листовок, брошюр наклеивали на подъезды, опускали в почтовые ящики – именно вопросы личной гигиены, соблюдения санитарных дистанций. Конечно, эта ситуация выявляет определённые слабые места у нас, в наших разных системах. Мы за это время, буквально за два месяца открыли у себя в области 5 лабораторий по анализу тестов на коронавирус. Понимаете, это тоже очень важно. Когда есть быстрый результат, когда принимаются оперативные решения, которые позволяют избежать больших негативных последствий.

Сейчас огромное количество наших медиков находятся на передовой в борьбе с коронавирусом. Какую поддержку им оказывает регион? Свою 4-летнюю дочку не видела почти 2 месяца. Как коронавирус изменил жизнь врача из Столбцов Александр Турчин:

Например, Воложин. Мы буквально в мой прошлый приезд приняли здесь оперативное решение: комфортные условия работы для врачей и для пациентов, которые здесь находятся. Что я имею в виду. Это, прежде всего, качественное оборудование. Президент нам в начале года согласовал 20 миллионов – спасибо ему – на покупку оборудования. Мы дальше продолжаем это делать. Уже сегодня есть ясность, что нам надо купить в течение ближайших лет для того, чтобы сегодня в таких районных больницах мы могли максимально диагностировать и лечить людей. И вот здесь миллион область найдет – мы отремонтируем в течение этого года хирургическое отделение Воложинской центральной районной больницы. В принципе, у нас есть видение по каждой районной больнице. Пандемия нам показала, что цифровые технологии – все-таки, это наше настоящее. Поэтому сегодня, буквально после встречи с нашими медиками и с нашей IT-компанией, мы хотим обсудить их наработки как раз в сфере помощи в диагностировании легочных заболеваний. В том числе и пневмонии. Мне кажется, если у нас это получится, это будет большое подспорье нашей медицине. В ближайшей перспективе в здравоохранении это будет таким, наверное, уже трендом в мире. Не только у нас. Что люди, наверное, поняли, что сегодня жалеть денег на здравоохранение, в этой ситуации, не следует.