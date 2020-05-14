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Турчин о борьбе с коронавирусом: «Руководствовались таким принципом: надеясь на лучшее, но надо готовиться к худшему»

14 мая 2020 17:51
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Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в телепроекте «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе»

Главный тезис в борьбе с коронавирусом – в Беларуси эта ситуация управляемая, контролируемая. А как обстоят дела в Минской области?

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Александр Турчин, председатель Минского областного исполнительного комитета:
Мы руководствовались таким принципом: надеясь на лучшее, но надо готовиться к худшему. Поэтому сегодня в области есть запас коек, хотя ситуация с пневмониями, о чем говорит Президент – мы видим, что на протяжении уже недели у нас стабилизировалась.

Но тем не менее, понимая, что возможны вспышки, какие-то иные ситуации, сегодня в области есть места, куда мы можем разместить больных. Мы вот за это время порядка 300 тысяч, скажем так, листовок, брошюр наклеивали на подъезды, опускали в почтовые ящики – именно вопросы личной гигиены, соблюдения санитарных дистанций. Конечно, эта ситуация выявляет определённые слабые места у нас, в наших разных системах.

Мы за это время, буквально за два месяца открыли у себя в области 5 лабораторий по анализу тестов на коронавирус. Понимаете, это тоже очень важно. Когда есть быстрый результат, когда принимаются оперативные решения, которые позволяют избежать больших негативных последствий.

Турчин о борьбе с коронавирусом: «Руководствовались таким принципом: надеясь на лучшее, но надо готовиться к худшему»-1

Сейчас огромное количество наших медиков находятся на передовой в борьбе с коронавирусом. Какую поддержку им оказывает регион?

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Александр Турчин:
Например, Воложин. Мы буквально в мой прошлый приезд приняли здесь оперативное решение: комфортные условия работы для врачей и для пациентов, которые здесь находятся. Что я имею в виду. Это, прежде всего, качественное оборудование. Президент нам в начале года согласовал 20 миллионов – спасибо ему – на покупку оборудования. Мы дальше продолжаем это делать. Уже сегодня есть ясность, что нам надо купить в течение ближайших лет для того, чтобы сегодня в таких районных больницах мы могли максимально диагностировать и лечить людей. И вот здесь миллион область найдет – мы отремонтируем в течение этого года хирургическое отделение Воложинской центральной районной больницы. В принципе, у нас есть видение по каждой районной больнице.

Пандемия нам показала, что цифровые технологии – все-таки, это наше настоящее. Поэтому сегодня, буквально после встречи с нашими медиками и с нашей IT-компанией, мы хотим обсудить их наработки как раз в сфере помощи в диагностировании легочных заболеваний. В том числе и пневмонии. Мне кажется, если у нас это получится, это будет большое подспорье нашей медицине.  В ближайшей перспективе в здравоохранении это будет таким, наверное, уже трендом в мире. Не только у нас. Что люди, наверное, поняли, что сегодня жалеть денег на здравоохранение, в этой ситуации, не следует.

Турчин о борьбе с коронавирусом: «Руководствовались таким принципом: надеясь на лучшее, но надо готовиться к худшему»-4

Как в регионе организована профилактика в трудовых коллективах? Ведь есть крупные предприятия, такие как БелАЗ или предприятия со специфическими условиями труда – возьмем даже солигорские шахты.

Александр Турчин:
Где бы вы не находились: на самоизоляции, на карантине, где-то еще – кушать хочется каждый день. Поэтому мы это должны обеспечивать. Здесь очень важно понимать, что этот процесс непрерывный, и мы не можем это остановить. И здесь, конечно, очень важно, мы, общаясь с руководителями наших регионов, наших предприятий – на что настраиваем: чтобы каждый руководитель у себя на предприятии понимал тех критически важных для него людей, помимо того, что я говорил, средств защиты – маски, перчатки, дезсредства, с ними еще ведется работа, просьба, чтобы в этот период максимально ограничить контакты. То есть, работа-дом, дом-работа. Понимая, что они для нас критически важны. Пожилые люди – мы понимали тоже сразу, что это группа риска. Максимально мы людей просили, чтобы они оставались дома. Волонтерские движения, наши органы социальной защиты, то есть доставка продуктов, какая-то помощь, услуги – это все уже налажено и все это движется.

И я честно хочу сказать, что я, может быть, даже и не ожидал такого активного участия наших компаний в помощи врачам, пожилым людям. То есть там начиная от продуктов питания, а заканчивая средствами индивидуальной защиты. И знаете, это не было каким-то директивным указанием. Просто люди чувствовали, что есть проблема, и думали, как помочь. Постоянно, каждый день буквально кто-то звонит, спрашивает: «Что надо – маски надо, респираторы надо? Чем помочь? Что сделать?» Поэтому, на самом деле, это впечатляет. И я очень благодарен всем за это.

# Коронавирус # общество # Александр Турчин

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