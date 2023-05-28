Байкеры из Беларуси и России возложили цветы к мемориалу в Гродно

Новости Беларуси. Памятный мотопробег устроили байкеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Преодолев километры пути, сегодня, 28 мая, мотоциклисты из Беларуси и России приняли участие в митинге у мемориального комплекса «Погибшим, но не побежденным воинам Белорусского пограничного округа» в Гродно.

Памятник установлен в память о воинах, которые первыми приняли на себя удар врага в июне 1941-го. На фоне пограничных столбов – символов 15-ти союзных республик – возвышается бронзовая скульптура трех солдат, закрывающих границу своими телами.

Участники мотопробега возложили к подножию монумента цветы и склонили головы в минуту молчания.

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