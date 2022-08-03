Как не стать жертвой манипуляции? Отвечает психолог

Каждый человек в жизни сталкивался с манипуляцией. Скрытое воздействие ради личных интересов и целей – вот что лежит в основе этого негативного психологического влияния. Однако, несмотря на всю завуалированность манипуляции, этот прием все же может быть раскрыт с помощью различных способов.

Инга Сечко, кандидат психологических наук, старший преподаватель Академии МВД Республики Беларусь:

Манипуляция всегда имеет цель. У цели есть биологическое значение: человек хочет выиграть с наибольшим выигрышем. Этим выигрышем могут быть ресурсы, власть, повышение самооценки. С манипуляцией человек может столкнуться абсолютно во всех сферах, в том числе и в повседневной жизни. Самый верная реакция – взять паузу. Чтобы не стать марионеткой в чужих руках, важно проанализировать ситуацию и понять, как действовать. Инга Сечко:

Пауза в любом случае даст нам возможность осознать, что произошло, либо правильно отреагировать, либо уйти. Физически уйти из этой комнаты, где вами манипулируют. Можно сделать таким образом: «Ой, у меня следующая встреча, извините». Вы выходите и там, собравшись с чувствами, вы осознаете, что произошло.

Манипулятора ничто не остановит, если жертва нерешительна в своих словах. Умение говорить «нет» и отстаивать свои интересы обречет любого манипулятора на неудачу. Однако при невозможном противостоянии манипуляции прямо, необходимо использовать фразы, которые будут отдалять человека от сиюминутного принятия решения. Метод «заезженной пластинки» поможет выстроить барьеры при общении с недоброжелателем. Инга Сечко:

Есть еще третий вариант – «спросить человека в лоб». Чего ты этим добиваешься? С какой целью ты задаешь этот вопрос? Ты хочешь, чтобы я что-то сделала? Вы напрямую спрашиваете о цели манипулятора. Прочитать то, о чем человек не говорит открыто – возможно. Для того чтобы узнать истинное лицо манипулятора, необходимо освоить язык жестов. Все это лежит в основе профайлинга как инструмента по составлению психологического портрета человека.

Инга Сечко:

С помощью профайлинга вы начинаете читать скрытые сигналы человеческого тела, больше доверять этим телесным сигналам. Изучив профайлинг, вы можете читать человека как открытую книгу, понимать, о чем он думает, как реагирует, искренне ли он вам улыбается, распознавать манипуляцию в том числе. Для определения привычной линии поведения человека в той или иной ситуации важна психодиагностика личности по его речи, внешнему виду, манерам поведения. Изучив профайлинг, можно уберечь себя от нежелаемого негативного воздействия. Инга Сечко:

Признав, что существует семь психотипов людей, мы понимаем, что каждый из этих психотипов отличается чем-то от других. Понимая, что это за отличие, мы можем определить психотип человека. Понять, как он будет себя вести в какой-то ситуации. Например, его стратегия лжи, как такой человек ведет себя в рабочих отношениях, в любви. Мы уже знаем, чего от него ожидать.