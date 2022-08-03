«Дома становятся сверхнормативными». В Минске обсудили вопросы работы коммунального хозяйства

Новости Беларуси. Около трети обращений граждан в стране по линии ЖКХ. Эффективности работы коммунального хозяйства 3 августа была посвящена коллегия в госконтроле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше всего нареканий вызывают качество и оперативность проведения капитального ремонта в многоквартирных жилых домах. По результатам проверок только за 2022 год больше половины домов на капремонте попали в разряд сверхнормативных. Среди недочетов – плохая разработка проектно-сметной документации и некачественное обследование жилья накануне проведения работ. Зачастую причина затягивания сроков капремонта кроется в недобросовестном либо формальном выборе подрядчиков.

Юрий Фролов, начальник главного управления контроля по Минску Комитета госконтроля Беларуси:

Зачастую торги выигрывают абсолютно несостоятельные подрядчики, которые в последующем не могут завершить начатое. Работы, которые они выполняют не принимаются органами госстройнадзора из-за ненадлежащего качества. И в последующем такие дома становятся сверхнормативными и вызывают обоснованные нарекания граждан. Традиционно поднимаем вопросы эффективного расходования бюджетных средств и средств населения на выполнение капитального ремонта жилья. За прошедшие два года Комитетом госконтроля пресечено и предотвращено незаконное расходование порядка 30 миллионов бюджетных средств.