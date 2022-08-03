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«Дома становятся сверхнормативными». В Минске обсудили вопросы работы коммунального хозяйства

03 августа 2022 09:44
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Новости Беларуси. Около трети обращений граждан в стране по линии ЖКХ. Эффективности работы коммунального хозяйства 3 августа была посвящена коллегия в госконтроле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Дома становятся сверхнормативными». В Минске обсудили вопросы работы коммунального хозяйства-1

Больше всего нареканий вызывают качество и оперативность проведения капитального ремонта в многоквартирных жилых домах. По результатам проверок только за 2022 год больше половины домов на капремонте попали в разряд сверхнормативных. Среди недочетов – плохая разработка проектно-сметной документации и некачественное обследование жилья накануне проведения работ. Зачастую причина затягивания сроков капремонта кроется в недобросовестном либо формальном выборе подрядчиков.

«Дома становятся сверхнормативными». В Минске обсудили вопросы работы коммунального хозяйства-4

Юрий Фролов, начальник главного управления контроля по Минску Комитета госконтроля Беларуси:
Зачастую торги выигрывают абсолютно несостоятельные подрядчики, которые в последующем не могут завершить начатое. Работы, которые они выполняют не принимаются органами госстройнадзора из-за ненадлежащего качества. И в последующем такие дома становятся сверхнормативными и вызывают обоснованные нарекания граждан. Традиционно поднимаем вопросы эффективного расходования бюджетных средств и средств населения на выполнение капитального ремонта жилья. За прошедшие два года Комитетом госконтроля пресечено и предотвращено незаконное расходование порядка 30 миллионов бюджетных средств.

«Дома становятся сверхнормативными». В Минске обсудили вопросы работы коммунального хозяйства-7

Среди предложений – ужесточить требования к выбору подрядчиков, дать полномочия в этом вопросе местной исполнительной власти, а также усилить технадзор. Ситуация в сфере ЖКХ находится на постоянном мониторинге Комитета.

# Коммунальное хозяйство # общество # Юрий Фролов # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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