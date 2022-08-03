США планируют расширять межпарламентские связи с Тайванем

Кроме того, Штаты планируют расширять межпарламентские связи с Тайванем. Однако сам Вашингтон не поддерживает независимость острова и выступает против каких-либо односторонних изменений статус-кво любой стороны. Об этом заявил представитель Совета нацбезопасности Белого дома. Несмотря на это, отношения США и Китая стремительно ухудшаются. Кроме того, Пекин ввел санкции против Тайваня и обещал защищать свой суверенитет. В нынешней ситуации Беларусь полностью разделяет озабоченность КНР в отношении деструктивных действий Вашингтона. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел нашей страны.