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США планируют расширять межпарламентские связи с Тайванем

03 августа 2022 08:29
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Спикер Палаты представителей США начала встречу с главой тайваньской администрации. По словам Нэнси Пелоси, американская делегация намерена подтвердить приверженность поддержки Тайваня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США планируют расширять межпарламентские связи с Тайванем-1

Кроме того, Штаты планируют расширять межпарламентские связи с Тайванем. Однако сам Вашингтон не поддерживает независимость острова и выступает против каких-либо односторонних изменений статус-кво любой стороны. Об этом заявил представитель Совета нацбезопасности Белого дома. Несмотря на это, отношения США и Китая стремительно ухудшаются. Кроме того, Пекин ввел санкции против Тайваня и обещал защищать свой суверенитет. В нынешней ситуации Беларусь полностью разделяет озабоченность КНР в отношении деструктивных действий Вашингтона. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел нашей страны.

# Международная политика # общество # Нэнси Пелоси # Фотофакт

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