Роман Головченко: «Кто-то захотел инвестировать деньги в сахар – спасибо, заводы получили дополнительную выручку»

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Мы решили часть объема сахара вывезти на биржу и посмотреть, даст ли это прибавку к цене, как это дало ранее принятое решение по другим продуктам свеклопереработки (жом, меласса и так далее). В принципе это очень такая перспективная отрасль для экономики национальной. Мы же торгуем и производим не только сахар. Сахара среднестатистический человек ест не более килограмма, не считая того психоза, который периодически возникает и о котором я две недели назад говорил. В эти дни мы продавали в четыре раза больше, чем в стандартные месяцы потребления. Кто-то захотел инвестировать деньги в сахар – спасибо, заводы получили дополнительную выручку от этого. Сейчас сахара до нового урожая также достаточно.