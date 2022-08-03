Прямой эфир

Роман Головченко: «Кто-то захотел инвестировать деньги в сахар – спасибо, заводы получили дополнительную выручку»

03 августа 2022 11:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Готовность сахарной отрасли к уборке свеклы нового урожая. Для Беларуси это не только социально значимый продукт, но и экспортоориентированный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко: «Кто-то захотел инвестировать деньги в сахар – спасибо, заводы получили дополнительную выручку»-1

Поэтому работе профильных предприятий всегда уделяется повышенное внимание и своевременная финансовая поддержка. В Несвижском районе 3 августа эту тему изучил премьер-министр. Модернизация на заводах, начатая еще в начале 2000-х, позволила значительно улучшить производительность комбинатов: с 1 до 5 миллионов тонн в год.

Роман Головченко: «Кто-то захотел инвестировать деньги в сахар – спасибо, заводы получили дополнительную выручку»-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Мы решили часть объема сахара вывезти на биржу и посмотреть, даст ли это прибавку к цене, как это дало ранее принятое решение по другим продуктам свеклопереработки (жом, меласса и так далее). В принципе это очень такая перспективная отрасль для экономики национальной. Мы же торгуем и производим не только сахар. Сахара среднестатистический человек ест не более килограмма, не считая того психоза, который периодически возникает и о котором я две недели назад говорил. В эти дни мы продавали в четыре раза больше, чем в стандартные месяцы потребления. Кто-то захотел инвестировать деньги в сахар – спасибо, заводы получили дополнительную выручку от этого. Сейчас сахара до нового урожая также достаточно.

Роман Головченко: «Кто-то захотел инвестировать деньги в сахар – спасибо, заводы получили дополнительную выручку»-7

Виды на нынешний урожай – достаточно неплохие. Задача – превзойти 5 миллионов тонн валового сбора. Из них после переработки планируют получить около 600 тысяч тонн сахара. С учетом роста цен на мировом рынке для производителей наступает своеобразное «сладкое время», отечественные комбинаты рассчитывают поставить на экспорт до трети объемов продукции.

# Продукты питания # общество # Роман Головченко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Дома становятся сверхнормативными». В Минске обсудили вопросы работы коммунального хозяйства
03 августа 2022 09:44

«Дома становятся сверхнормативными». В Минске обсудили вопросы работы коммунального хозяйства

США планируют расширять межпарламентские связи с Тайванем
03 августа 2022 08:29

США планируют расширять межпарламентские связи с Тайванем

Преимущественно без осадков. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси 3 августа
03 августа 2022 07:55

Преимущественно без осадков. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси 3 августа