Роман Головченко: «Кто-то захотел инвестировать деньги в сахар – спасибо, заводы получили дополнительную выручку»

Новости Беларуси. Готовность сахарной отрасли к уборке свеклы нового урожая. Для Беларуси это не только социально значимый продукт, но и экспортоориентированный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Готовность сахарной отрасли к уборке свеклы нового урожая. Для Беларуси это не только социально значимый продукт, но и экспортоориентированный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поэтому работе профильных предприятий всегда уделяется повышенное внимание и своевременная финансовая поддержка. В Несвижском районе 3 августа эту тему изучил премьер-министр. Модернизация на заводах, начатая еще в начале 2000-х, позволила значительно улучшить производительность комбинатов: с 1 до 5 миллионов тонн в год.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Мы решили часть объема сахара вывезти на биржу и посмотреть, даст ли это прибавку к цене, как это дало ранее принятое решение по другим продуктам свеклопереработки (жом, меласса и так далее). В принципе это очень такая перспективная отрасль для экономики национальной. Мы же торгуем и производим не только сахар. Сахара среднестатистический человек ест не более килограмма, не считая того психоза, который периодически возникает и о котором я две недели назад говорил. В эти дни мы продавали в четыре раза больше, чем в стандартные месяцы потребления. Кто-то захотел инвестировать деньги в сахар – спасибо, заводы получили дополнительную выручку от этого. Сейчас сахара до нового урожая также достаточно.
Виды на нынешний урожай – достаточно неплохие. Задача – превзойти 5 миллионов тонн валового сбора. Из них после переработки планируют получить около 600 тысяч тонн сахара. С учетом роста цен на мировом рынке для производителей наступает своеобразное «сладкое время», отечественные комбинаты рассчитывают поставить на экспорт до трети объемов продукции.