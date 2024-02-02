Белорусские учёные разработали мясные продукты с пониженным содержанием соли

Тренды здорового образа жизни не теряют своей актуальности для пищевой промышленности Беларуси. Уменьшение калорийности, содержания в продуктах сахара, соли – работу в этих направлениях продолжают в НПЦ по продовольствию Академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В лабораториях, где занимаются научным сопровождением мясной и молочной промышленности, созданы десятки разработок. Их высоко оценил потребитель. И вот новый результат – линейка мясных продуктов, в которых на 30 % снижено содержание соли. Ее повышенное потребление, по данным ВОЗ, вызывает проблемы со здоровьем. Но без такого консерванта сохранить пригодность пищи намного сложнее. Суть идеи белорусских ученых – использовать фитокомплексы, которые обладают свойствами усилителя вкуса. Что особенно важно, вкус самого продукта при этом остается традиционным.