Дзиодзина: появление медиакомпании Союзного государства призвано отвечать угрозам в инфопространстве

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

В числе основных причин дестабилизировать нас и расшатывать – неизбежно грядущий многополярный мир, и этот факт далеко не всем мировым политикам нравится. Есть те, кто хотел бы продолжать доминировать и выживать за счет других.

Если говорить об актуальности принятого решения, то с точки зрения психологической пользы для общества появление новой медиакомпании Союзного государства является своевременным, так как призвано отвечать угрозам в инфопространстве. Не секрет, что нашу страну и Россию ожидает череда политически значимых выборов. И вполне ожидаемо, что попытки влиять на людей усилятся.

«Уверен, все понимают, насколько важно проводить согласованную информационную политику. Идет мощное информационное противостояние. Многие называют это войной. Но, слава богу, пока еще даже в СМИ мы к войне не подошли. Но противостояние серьезное. Думаю, если мы создадим нормальный медиахолдинг с учетом проб и ошибок, будет хороший холдинг», – обозначил глава государства тот фронт работ, который ожидает союзный медиахолдинг.

Алена Дзиодзина:

В связи с этим для безопасности и стабильности в обществе будет лучше, если начать подготовку заранее. Ведь, если люди начнут замечать, как при помощи информации их сбивают с толку, это могло бы оказаться прививкой для здравомыслия в обществе.

Сообщая о создании союзного медиахолдинга, Александр Лукашенко акцентировал ценность опыта. Ведь инфоборьба против наших стран началась не вчера и на базе этого уже есть чему поучиться: осознать, что с наших позиций было удачным, а что, например, оказалось ошибкой. Сейчас есть время понять, как лучше было бы действовать по-другому там, где делалось что-то неправильно. Это не только работа с обществом, но и вызов для местных СМИ. Новый метод требует новых умений и знаний от представителей журналистики и всех тех, кто работает с информацией.

В структуре медиахолдинга запланирован телеканал, печатные СМИ и ресурсный медиацентр по созданию, адаптации и распространению контента в цифровой сфере. Ведь и язык восприятия у народа, как правило, разный. Важно, чтобы информация оставалась доступной для всех и, если что, упреждающей.

«Люди должны знать, что происходит в Беларуси с Россией. То, что существует сейчас, не совсем нас удовлетворяет», – обозначил наш Президент на заседания ВГС. Но в данном случае речь скорее идет о «недовольстве ресурсном, что побуждает еще «подрасти».

Ведь обычно характер инфоатак происходит на стыке психологии с журналистикой, когда основным инструментом выступает язык впечатлений. Важно научиться на нем разговаривать, объединяя работу представителей СМИ и психологов, поскольку те об эмоциях знают побольше. Однако процесс обмена умений и знаний мог бы помочь наработать защиту народа на новом уровне.

Читайте также:

«Общими силами сделать жизнь в своих странах лучше» – психолог об участии Лукашенко на заседании ВГС

Дзиодзина: угроза влияния каналов в интернете фокусирует нас на заботе о качестве личного времени

«Мотивировал коллектив и побудил работать ответственно». Дзиодзина о визите Лукашенко на «БЕЛДЖИ»