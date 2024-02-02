Дзиодзина: появление медиакомпании Союзного государства призвано отвечать угрозам в инфопространстве

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
На минувшем заседании Высшего госсовета Союзного государства Александр Лукашенко обсуждал с Владимиром Путиным тему создания союзного медиахолдинга. Президентами было принято решение о создании медиакомпании Союзного государства.
«Уверен, все понимают, насколько важно проводить согласованную информационную политику. Идет мощное информационное противостояние. Многие называют это войной. Но, слава богу, пока еще даже в СМИ мы к войне не подошли. Но противостояние серьезное. Думаю, если мы создадим нормальный медиахолдинг с учетом проб и ошибок, будет хороший холдинг», – обозначил глава государства тот фронт работ, который ожидает союзный медиахолдинг.
Если говорить об актуальности принятого решения, то с точки зрения психологической пользы для общества появление новой медиакомпании Союзного государства является своевременным, так как призвано отвечать угрозам в инфопространстве. Не секрет, что нашу страну и Россию ожидает череда политически значимых выборов. И вполне ожидаемо, что попытки влиять на людей усилятся.
В числе основных причин дестабилизировать нас и расшатывать – неизбежно грядущий многополярный мир, и этот факт далеко не всем мировым политикам нравится. Есть те, кто хотел бы продолжать доминировать и выживать за счет других.
Алена Дзиодзина:
В связи с этим для безопасности и стабильности в обществе будет лучше, если начать подготовку заранее. Ведь, если люди начнут замечать, как при помощи информации их сбивают с толку, это могло бы оказаться прививкой для здравомыслия в обществе.
Сообщая о создании союзного медиахолдинга, Александр Лукашенко акцентировал ценность опыта. Ведь инфоборьба против наших стран началась не вчера и на базе этого уже есть чему поучиться: осознать, что с наших позиций было удачным, а что, например, оказалось ошибкой. Сейчас есть время понять, как лучше было бы действовать по-другому там, где делалось что-то неправильно. Это не только работа с обществом, но и вызов для местных СМИ. Новый метод требует новых умений и знаний от представителей журналистики и всех тех, кто работает с информацией.
В структуре медиахолдинга запланирован телеканал, печатные СМИ и ресурсный медиацентр по созданию, адаптации и распространению контента в цифровой сфере. Ведь и язык восприятия у народа, как правило, разный. Важно, чтобы информация оставалась доступной для всех и, если что, упреждающей.
«Люди должны знать, что происходит в Беларуси с Россией. То, что существует сейчас, не совсем нас удовлетворяет», – обозначил наш Президент на заседания ВГС. Но в данном случае речь скорее идет о «недовольстве ресурсном, что побуждает еще «подрасти».
Ведь обычно характер инфоатак происходит на стыке психологии с журналистикой, когда основным инструментом выступает язык впечатлений. Важно научиться на нем разговаривать, объединяя работу представителей СМИ и психологов, поскольку те об эмоциях знают побольше. Однако процесс обмена умений и знаний мог бы помочь наработать защиту народа на новом уровне.
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