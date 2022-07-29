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Минская область собрала более 243 тыс тонн зерновых. В планах – порядка 2 млн тонн

29 июля 2022 14:36
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Новости Беларуси. В хозяйствах центрального региона убрано около 52 тысяч гектаров с зерновыми и зернобобовыми, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Минская область собрала более 243 тыс тонн зерновых. В планах – порядка 2 млн тонн-1

Это 12 % от плана. Намолот зерна составляет 243 тысячи тонн. Урожайность – более 47 центнеров с гектара. Во всех районах уже завершена массовая уборка озимого ячменя. Теперь комбайны работают на рапсовых и пшеничных полях. Всего аграрии Минской области рассчитывают получить порядка двух миллионов тонн зерновых.

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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