Минская область собрала более 243 тыс тонн зерновых. В планах – порядка 2 млн тонн

Новости Беларуси. В хозяйствах центрального региона убрано около 52 тысяч гектаров с зерновыми и зернобобовыми, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Это 12 % от плана. Намолот зерна составляет 243 тысячи тонн. Урожайность – более 47 центнеров с гектара. Во всех районах уже завершена массовая уборка озимого ячменя. Теперь комбайны работают на рапсовых и пшеничных полях. Всего аграрии Минской области рассчитывают получить порядка двух миллионов тонн зерновых.