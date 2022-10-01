Кубраков на открытии военно-патриотического клуба «Зубр» в Костюковичах: мы готовы поддержать ребят в этом движении

Новости Беларуси. В полку прибыло. Еще один, уже четвертый по счету военно-патриотический клуб открыли в Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественная церемония прошла в знаковом месте – у мемориального комплекса жертвам Великой Отечественной войны в Костюковичах. Здесь 50 ребят принесли клятву верности Отечеству, пообещав защищать свою семью и страну.

В этот ответственный момент школьников поддерживали их родные и близкие, а также руководители МВД и представители власти. К моменту торжественного открытия участники патриотического клуба уже освоили строевой шаг, в ближайших планах – встречи с солдатами и правоохранителями, экскурсии в войсковые части и по памятным местам Беларуси.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Сегодня, создавая такой клуб в Костюковичах, я хочу поблагодарить руководство района за эту инициативу, потому что это была их инициатива и их просьба. Они видят, что такие патриотические клубы открываются в областных центрах, где-то в районных. Но в таких небольших районных центрах, как Костюковичи, к сожалению, пока еще таких клубов немного. Но ребята хотят заниматься. И мы, Министерство внутренних дел, конечно, готовы поддержать в этом патриотическом движении.