Прямой эфир

Кубраков на открытии военно-патриотического клуба «Зубр» в Костюковичах: мы готовы поддержать ребят в этом движении

01 октября 2022 09:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В полку прибыло. Еще один, уже четвертый по счету военно-патриотический клуб открыли в Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кубраков на открытии военно-патриотического клуба «Зубр» в Костюковичах: мы готовы поддержать ребят в этом движении-1

Торжественная церемония прошла в знаковом месте – у мемориального комплекса жертвам Великой Отечественной войны в Костюковичах. Здесь 50 ребят принесли клятву верности Отечеству, пообещав защищать свою семью и страну.

Кубраков на открытии военно-патриотического клуба «Зубр» в Костюковичах: мы готовы поддержать ребят в этом движении-4

Кубраков на открытии военно-патриотического клуба «Зубр» в Костюковичах: мы готовы поддержать ребят в этом движении-6

В этот ответственный момент школьников поддерживали их родные и близкие, а также руководители МВД и представители власти. К моменту торжественного открытия участники патриотического клуба уже освоили строевой шаг, в ближайших планах – встречи с солдатами и правоохранителями, экскурсии в войсковые части и по памятным местам Беларуси.

Кубраков на открытии военно-патриотического клуба «Зубр» в Костюковичах: мы готовы поддержать ребят в этом движении-9

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Сегодня, создавая такой клуб в Костюковичах, я хочу поблагодарить руководство района за эту инициативу, потому что это была их инициатива и их просьба. Они видят, что такие патриотические клубы открываются в областных центрах, где-то в районных. Но в таких небольших районных центрах, как Костюковичи, к сожалению, пока еще таких клубов немного. Но ребята хотят заниматься. И мы, Министерство внутренних дел, конечно, готовы поддержать в этом патриотическом движении.

Кубраков на открытии военно-патриотического клуба «Зубр» в Костюковичах: мы готовы поддержать ребят в этом движении-12

Во внутренних войсках уже работают более 20 клубов. Его участниками стали почти 2 000 ребят.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Иван Кубраков # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси подвели итоги операции «Канал-Неман»: более 432 кг наркотиков изъято на территории стран ОДКБ
01 октября 2022 08:43

В Беларуси подвели итоги операции «Канал-Неман»: более 432 кг наркотиков изъято на территории стран ОДКБ

Забота о каждом. Какую помощь пожилым оказывают в Беларуси?
01 октября 2022 08:14

Забота о каждом. Какую помощь пожилым оказывают в Беларуси?

«Символ единства и преемственности поколений». Президент поздравил белорусов с Днём пожилых людей
01 октября 2022 07:28

«Символ единства и преемственности поколений». Президент поздравил белорусов с Днём пожилых людей