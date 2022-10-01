Забота о каждом. Какую помощь пожилым оказывают в Беларуси?

Новости Беларуси. В Беларуси к пожилым всегда было особенное отношение. Государство проявляет заботу о каждом. За последние годы выросла финансовая поддержка (и пенсии постоянно увеличиваются), предусмотрены различные социальные выплаты и льготы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси проживают около 400 человек в возрасте старше 100 лет. Кстати, многие только по паспорту не молоды. Пожилые люди активны в общественных делах и участвуют в воспитании подрастающего поколения. Многие, уходя на заслуженный отдых, начинают осваивать компьютерную грамоту, занимаются спортом и посещают творческие площадки. Кроме того, 20 % из числа пенсионеров продолжают работать.