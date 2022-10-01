В Беларуси подвели итоги операции «Канал-Неман»: более 432 кг наркотиков изъято на территории стран ОДКБ
Новости Беларуси. Сотни килограммов наркотиков изъяты из незаконного оборота на территории стран ОДКБ, разоблачены десятки наркогруппировок, перекрыты крупные каналы контрабанды. Таковы итоги субрегиональной антинаркотической операции «Канал-Неман», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В кампании приняли участие более 9 500 сотрудников правоохранительных структур стран-участниц ОДКБ. По предварительным данным, из незаконного оборота изъято более 430 килограммов наркотиков, свыше 800 кустов дурманящих растений. Также правоохранителям удалось разоблачить 41 наркогруппировку. В рамках операции блокировали также интернет-сайты распространителей. Во внимание финансовой разведки попали более тысячи денежных операций на общую сумму 100 миллионов рублей.
Геннадий Казакевич, заместитель министра МВД Беларуси:
Геополитическая ситуация вокруг государств-участников ОДКБ стремительно меняется, становится больше вызовов, угроз. Республика Беларусь и Российская Федерация столкнулись с беспрецедентной гибридной агрессией со стороны коллективного Запада. Тем не менее наркоугроза в этой ситуации не только не стала меньше, она стала больше. Почему? Потому что изменилась логистика поставок наркотиков, как в восточном, так и в западном направлении.
Каково лекарство от всей этой напасти? Самым действенным инструментом нашей работы является прежде всего сотрудничество. И операция «Канал-Неман» является очередным примером вот такого успешного сотрудничества.
Валерий Семериков, заместитель генерального секретаря ОДКБ:
Операция «Канал» получила уже большую значимость и одобрение со стороны международных институтов, в том числе специалистов профильных структур, Организации Объединенных Наций, ОБСЕ. Потому что действительно она расценивается как наилучшая практика, которая достигнута при борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
Участники антинаркотической операции получили возможность укрепить сотрудничество между органами правопорядка и специальными службами государств-участников ОДКБ. Совместная работа будет продолжена.