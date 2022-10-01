В Беларуси подвели итоги операции «Канал-Неман»: более 432 кг наркотиков изъято на территории стран ОДКБ

В кампании приняли участие более 9 500 сотрудников правоохранительных структур стран-участниц ОДКБ. По предварительным данным, из незаконного оборота изъято более 430 килограммов наркотиков, свыше 800 кустов дурманящих растений. Также правоохранителям удалось разоблачить 41 наркогруппировку. В рамках операции блокировали также интернет-сайты распространителей. Во внимание финансовой разведки попали более тысячи денежных операций на общую сумму 100 миллионов рублей.

Геннадий Казакевич, заместитель министра МВД Беларуси:

Геополитическая ситуация вокруг государств-участников ОДКБ стремительно меняется, становится больше вызовов, угроз. Республика Беларусь и Российская Федерация столкнулись с беспрецедентной гибридной агрессией со стороны коллективного Запада. Тем не менее наркоугроза в этой ситуации не только не стала меньше, она стала больше. Почему? Потому что изменилась логистика поставок наркотиков, как в восточном, так и в западном направлении.

Каково лекарство от всей этой напасти? Самым действенным инструментом нашей работы является прежде всего сотрудничество. И операция «Канал-Неман» является очередным примером вот такого успешного сотрудничества.