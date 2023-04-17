Как не подцепить клеща во время прогулки по лесу? Вот что рассказал врач

Более половины из них дети. Чаще всего членистоногие присасываются к людям в лесных массивах и на дачных участках. Поэтому рекомендуется надевать одежду, которая скрывает открытые участки тела. Кроме того, необходимо наносить на кожу репеллент. После посещения небезопасных мест проводить осмотр тела и одежды.

Анжела Галенчик, заведующая отделом эпидемиологии Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Если, допустим, вы возвращаетесь после прогулки в лесу, желательно одежду вот эту не заносить в сам дом, потому что клещ может сохраниться. И когда переодеваетесь, просто элементарно посмотреть на себя в зеркало со всех сторон. Если увидите какое-то черное непонятное пятнышко в виде бугорка, в виде родинки, которого до этого у вас не было на теле, сразу можно заподозрить, что это клещ.