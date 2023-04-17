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Как не подцепить клеща во время прогулки по лесу? Вот что рассказал врач

17 апреля 2023 14:38
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Новости Беларуси. С начала весеннего сезона в Минской области около 40 человек обратились за медицинской помощью после укусов клещей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Как не подцепить клеща во время прогулки по лесу? Вот что рассказал врач-1

Более половины из них дети. Чаще всего членистоногие присасываются к людям в лесных массивах и на дачных участках. Поэтому рекомендуется надевать одежду, которая скрывает открытые участки тела. Кроме того, необходимо наносить на кожу репеллент. После посещения небезопасных мест проводить осмотр тела и одежды.   

Как не подцепить клеща во время прогулки по лесу? Вот что рассказал врач-4

Анжела Галенчик, заведующая отделом эпидемиологии Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:  
Если, допустим, вы возвращаетесь после прогулки в лесу, желательно одежду вот эту не заносить в сам дом, потому что клещ может сохраниться. И когда переодеваетесь, просто элементарно посмотреть на себя в зеркало со всех сторон. Если увидите какое-то черное непонятное пятнышко в виде бугорка, в виде родинки, которого до этого у вас не было на теле, сразу можно заподозрить, что это клещ.  

Как не подцепить клеща во время прогулки по лесу? Вот что рассказал врач-7

При обнаружении клеща ни в коем случае нельзя доставать его самостоятельно. А лучше обратиться в медицинское учреждение в течение 72 часов.   

# Укусы клещей # общество # Анжела Галенчик # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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