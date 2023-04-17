Помог снять известный российский режиссёр. Алёна Ланская рассказала о новом клипе на песню «Никогда»

Чего в жизни должно быть как можно больше? Конечно же, красоты. Красоты, любви и очарования. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь. Александр Меженный, ведущий:

Повод замечательный, Алена пришла с подарком для вас, телезрители. Слово «никогда» было неслучайно произнесено. Алена, рассказывай.

Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Начнем с того, что у нас сегодня музыкальный понедельник премьер. Моя очередная работа «Никогда» сегодня будет презентоваться. Это не только новая песня, но еще и грандиозная работа огромной команды, это клип, видео с известным российским режиссером Александром Игудиным, который сейчас меня активно поддерживает в моих первых шагах на территории России. Я давно мечтала с ним поработать, мы друг друга нашли. Он активно сотрудничает с нашими белорусскими телеканалами в рамках живых трансляций. Никогда не говори никогда. Александр Меженный:

Это тот самый сюрприз, который мы вам сегодня приготовили. Это новая музыкальная композиция, новый клип, который сегодня мы увидим. Алена Ланская:

Это своего рода новая, обновленная Алена Ланская. Мне очень хочется развиваться не только как исполнителю, но и как режиссеру проекта, как саунд-продюсеру. Потому что эта песня, которую написал Алексей Железняк, полностью мною музыкально спродюсирована, подобраны все образы, идея с манекенами мне принадлежит. Как раз таки здесь Алена Ланская будет смелая, дерзкая. Юлия Самусенко, ведущая:

Но песня же получается о неразделенной любви?

Алена Ланская:

Песня очень философская. Мы никогда не узнаем, кто из нас был прав, а кто виноват. Выбор был сделан осознанно, некого винить. То есть эта тема любви, но и в том числе есть подтекст, что, если ты хочешь что-то менять в своей жизни, то только ты можешь на это повлиять, никто другой. Александр Меженный:

А вот бывает же, что на съемках такие моменты происходят, кого-то где-то уронили, облили водой, порвали платье. Алена Ланская:

Это колоссальный опыт, потому что на съемки я летала в Москву, специальный павильон, где огромной количество света висит. Наша съемочная смена, думаю, часов 16-18 была. Но слаженность команды. Настолько профессионально все было, потому что мы отсняли часть трека одного образа, потом мы снимали часть трека другого образа. То есть так по частям режиссер все распределял, когда увидела картинку, поняла, все срослось. Александр Меженный:

Белорусская эстрада – это отдельный пласт артистов, которые до сих пор на слуху, это артисты номер один. Это и «Песняры», «Сябры», «Верасы», большое количество талантливых людей. Сейчас мы опять возвращаемся к картине, когда опять плеяда белорусских артистов готова покорять Россию.