Для некоторых кофе даже полезно. Врачи рассказали, кому обязательно нужно пить этот напиток

Магия зерен. Нет сомнений, свежезаваренный кофе делает утро добрее и настраивает на рабочий лад. Напиток действительно очень полезный. По некоторым исследованиям, он содержит гораздо больше антиоксидантов, чем зеленый чай и витамин С. С каждой чашкой мы становимся богаче на витамины группы В, марганец и фосфор. Среди чудо-свойств «мистера кофе» – гормоны счастья и удовольствия. Оттого с каждым глотком становится хорошечно на душе.

Катерина Давыдова, врач-диетолог:

Благодаря тому, что он имеет магний и калий, он регулирует обмен инсулина и глюкозы, таким образом благоприятно воздействует на людей, которые имеют инсулинорезистентность и сахарный диабет. Кофе стимулирует некоторые отделы в головном мозге за счет витаминов и минералов, также благотворно влияет на пациентов, которые имеют болезнь Паркинсона, оно обладает мочегонным и легким желчегонным действием, поэтому людям, страдающим застоями желчи, небольшой отечностью, хорошо его включать в свой рацион. Однако пленительный аромат не для всех. Для гипотоников – лекарство, для гипертоников – зло. В черном списке кофе у сердечников, людей с псориазом, проблемами ЖКТ, тревожными расстройствами, мочекаменной и желчекаменной болезнями. С осторожностью к этому эликсиру стоит относиться беременным и детям, которые не достигли полового созревания. В среднем же в течение дня здоровому человеку можно позволить до 4-5 чашек. При условии, если порции не более 100 миллилитров.

Кирилл Володько, врач-гастроэнтеролог:

Сам по себе кофе как напиток не повреждает слизистую оболочку желудка. Даже наоборот, проводились исследования, где действительно было доказано, что обладает протективным эффектом на язвы, как желудка, так и 12-персткой кишки. Лица, которые страдают нарушением опорожнения кишечника, то есть запорами, кофе может быть небольшой альтернативой в качестве того, чтобы сходить в туалет и не прибегать к каким-либо слабительным средствам. Лица, которые злоупотребляют кофе, когда они ощущают, что у них есть затруднения при глотании, чувство жжения, это часто симптом изжоги, то это уже первый звоночек к тому, чтобы снизить употребление кофе и обратиться к врачу-гастроэнтерологу.

Его величество кофе улучшает обменные процессы, и если вы стремитесь к идеальной фигуре – это вариант. Но делаем умный выбор в пользу черного. Капучино и латте – это уже отдельный перекус с лишними калориями. Помним, что любимый кофеек обезвоживает организм. Обязательно восполняем чашечку американо или эспрессо стаканом воды в таком же объеме.