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Врачи работают и с родителями. Какую реабилитацию могут пройти дети с заболеваниями в Беларуси?

17 апреля 2023 14:16
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Для ребенка немыслима жизнь без игр, прогулок на свежем воздухе, общения со сверстниками, отдыха и развлечений. Для особенных детей созданы специализированные учреждения. Минский городской центр медицинской реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями занимается оказанием медицинской помощи детскому населению города в возрасте от 3 месяцев до 18 лет. 

Врачи работают и с родителями. Какую реабилитацию могут пройти дети с заболеваниями в Беларуси?-1

Александр Яковлев, главный врач УЗ «Минский городской центр медицинской реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями», главный внештатный специалист по детской реабилитации МЗ РБ:
Наш центр оказывает медицинскую помощь детям до 18 лет. Это дети с поражениями нервной системы, как правило, дети с двигательными нарушениями, с когнитивными нарушениями, речевыми. В детстве это сочетается. 40 % – это дети с детским церебральным параличом, 50 % наших пациентов – это дети-инвалиды. Дети поступают к нам по направлению поликлиник городских. 20 %, то есть каждый пятый ребенок – это дети из Республики Беларусь. Процентов, наверное, на 80 – это те заболевания, которые  относятся к разряду врожденных, иногда даже наследственных. Это, как правило, дети раннего возраста. Иногда, если мы имеем в виду травму или воспалительные заболевания нервной системы, это может быть любой возраст. 

Врачи работают и с родителями. Какую реабилитацию могут пройти дети с заболеваниями в Беларуси?-4

Любое заболевание важно вовремя обнаружить, чтобы оно не переходило в более запущенную стадию. Реабилитация требует определенного подхода и понимания со стороны тех, кто работает с особенными детками. Правильно организованное лечение позволяет ребенку общаться с другими детьми и как можно больше радоваться жизни. 

Врачи работают и с родителями. Какую реабилитацию могут пройти дети с заболеваниями в Беларуси?-7

Александр Яковлев:
Ребенком занимаются сразу несколько специалистов: логопед, психолог, инструктор ЛФК. Лечение курсовое, иногда дети поступают к нам два, три и четыре раза в году. На сегодня механотерапия, скажем так, только лишь часть медицинской реабилитации. Это большой, широкий спектр различных, от самых простых (гимнастических палок и гимнастических мячей) и заканчивая высокотехнологичным оборудованием, как аппарат для локомоторной тренировки, экзоскелеты и так далее.

Врачи работают и с родителями. Какую реабилитацию могут пройти дети с заболеваниями в Беларуси?-10

Леонид Ковалевич, заведующий реабилитационного отделения, врач-реабилитолог УЗ «Минский городской центр медицинской реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями»:
Это у нас Lokomat. Ему у нас уже 12 лет, это старичок. Он первый из аппаратов, который передавал стереотип. Это правильное движение детям на их моторику движения ног. Детей устанавливают вот в эту систему. Это экзоскелет. Это для ножек. 

Александр Яковлев:
Одним из важных моментов нашей работы является работа с родителями. На сегодня в центре 9 психологов, которые работают с семьей, потому что это важная особенность работы с детьми. Потому что во многом результаты и эффективность нашей работы зависит от того, насколько вовлечена семья. Не только родители. Это и бабушки, дедушки, и тети, и дяди. Иногда совершенно сторонние люди.

Врачи работают и с родителями. Какую реабилитацию могут пройти дети с заболеваниями в Беларуси?-13

Центр оснащен современным и качественным оборудованием, среди них роботизированный локомоторный аппарат. Это принципиально новое направление двигательной реабилитации – метод внешней реконструкции ходьбы с применением роботизированных комплексов, он передает стереотип движения в головной мозг, чтобы у больного происходило запоминание движения.

# Здоровье # общество # Эрика Лаврецкая # Фотофакт

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