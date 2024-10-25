Как народ избирает себе Президента? Мнение психолога

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Когда народ избирает себе Президента, то в первую очередь желает видеть на этой должности человека сильного, порядочного и разумного, который и после выборов продолжит брать именно тот курс, за который его избиратель и отдавал свой голос. Население каждой страны может представлять перспективы развития своего государства по-разному. Но ожидания от Президента в качестве лидера и представителя – это последовательность и порядочность. Ведь чтобы продолжать представлять интересы своих людей не только внутри страны, но и на мировой арене неизбежно необходим набор личностных качеств, которые бы позволили это сделать. А это уже психология, в которой не всегда получается разобраться так сразу. И нужно бы наблюдать. Чем больше, тем лучше. Ведь о качествах личности «говорят» ситуации в большей степени, чем обещания.
Каким образом работает и проявляется данный принцип мы можем заметить на примере общения Александра Лукашенко с представителями СМИ, имеющими абсолютно разные позиции и политические убеждения. Во время делового визита в Россию по случаю саммита БРИКС он дал несколько емких и продолжительных интервью трем журналистам. Каждое из них примечательно по-своему с учетом личного отношения к Президенту Беларуси и политических убеждений, принятых в стране каждого интервьюера. И если, например, коммуникация с Ольгой Скабеевой или китайским журналистом при всем сохранении честного диалога предполагали более дружественную атмосферу коммуникации, то нет ничего странного в том, что представитель одной из британских медиакорпораций Стив Розенберг был собеседник «с подвохом». Формат общения с ним ожидаемо предполагал хоть и уважительное отношение к Александру Лукашенко, однако не исключал западных тезисных утверждений и наработок при диалоге.
Алена Дзиодзина:
Справедливо отметить, что определенная часть европейских политиков при аналогичных условиях предпочла бы с ним не общаться, сославшись на предубеждения представителя СМИ. Так, например, представить, что Эмманюэль Макрон или Анджей Дуда дают интервью Скабеевой крайне сложно. В силу того, что оба как лидеры проявили себя непоследовательно, опытный журналист без труда смог их уличить при желании. В то время как Александр Лукашенко соглашается на общение и без труда парирует каждую из провокативных попыток представителя ВВС.
Таким образом, данный эпизод рабочей поездки главы государства на языке психологии нам сообщает о таких качествах личности Президента, как: честность, последовательность, смелость и готовность аргументировать свою точку зрения при дополнительных факторах стресса или попытках на него «надавить».
Эти же выводы подкрепляются наблюдением за языком невербалики со стороны обоих участников при интервью: позы белорусского Президента открытые, а движения тела и рук не выдают напряжения. Периодически он наклоняется в сторону собеседника, что в данном случае является своего рода индикатором лидерства и наличия внутренней силы. В то время, как Стивен Розенберг демонстрирует напряжение в теле. И несмотря на предварительные заготовки вопросов, все равно проигрывает диалог. На невербальном уровне это читается по напряжению в теле: он сидит в кресле не полностью, подвинувшись ближе к краю. Его осанка прямая, а в руках стопка листов с подсказками. Тем не менее, речь и телодвижения все равно суетливы. Из чего есть основания полагать, что данную битву с риторикой Запада Президент Беларуси выиграл, в то время, как их тезисы в лице представителя ВВС проиграли.