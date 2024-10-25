Как народ избирает себе Президента? Мнение психолога

Алена Дзиодзина, психолог:

Когда народ избирает себе Президента, то в первую очередь желает видеть на этой должности человека сильного, порядочного и разумного, который и после выборов продолжит брать именно тот курс, за который его избиратель и отдавал свой голос. Население каждой страны может представлять перспективы развития своего государства по-разному. Но ожидания от Президента в качестве лидера и представителя – это последовательность и порядочность. Ведь чтобы продолжать представлять интересы своих людей не только внутри страны, но и на мировой арене неизбежно необходим набор личностных качеств, которые бы позволили это сделать. А это уже психология, в которой не всегда получается разобраться так сразу. И нужно бы наблюдать. Чем больше, тем лучше. Ведь о качествах личности «говорят» ситуации в большей степени, чем обещания.

Каким образом работает и проявляется данный принцип мы можем заметить на примере общения Александра Лукашенко с представителями СМИ, имеющими абсолютно разные позиции и политические убеждения. Во время делового визита в Россию по случаю саммита БРИКС он дал несколько емких и продолжительных интервью трем журналистам. Каждое из них примечательно по-своему с учетом личного отношения к Президенту Беларуси и политических убеждений, принятых в стране каждого интервьюера. И если, например, коммуникация с Ольгой Скабеевой или китайским журналистом при всем сохранении честного диалога предполагали более дружественную атмосферу коммуникации, то нет ничего странного в том, что представитель одной из британских медиакорпораций Стив Розенберг был собеседник «с подвохом». Формат общения с ним ожидаемо предполагал хоть и уважительное отношение к Александру Лукашенко, однако не исключал западных тезисных утверждений и наработок при диалоге.