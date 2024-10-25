Обмен передовыми научными знаниями и практическим опытом. В Минске продолжает работу международный конгресс кардиологов. Площадка объединила ведущих экспертов из специализированных клиник как нашей страны, так и зарубежья, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская кардиология успешно развивается. В арсенале медиков современные лекарства и технологии, которые помогают пациентам вернуться к полноценной жизни. Специалисты научились побеждать болезни, которые еще 10-15 лет приводили к летальному исходу. Одна из новейших разработок – биопротезы клапана сердца, которые вызывают интерес у российских коллег.

Юрий Островский, заместитель директора по инновационному развитию и высоким технологиям РНПЦ «Кардиология»: В этом году прошли клинические испытания наших биопротезов, поскольку они в Беларуси пока не выпускались. Начиная со следующего года Беларусь будет обеспечена собственными биопротезами. Очень важный элемент, потому что, к сожалению, как правило, они используются у пациентов продвинутого или старческого возраста. У нас этого не было. Механические протезы у нас уже собственного производства с 1993 года.

Александр Чернявский, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина (Россия):

Мы не только привносим что-то новое, но и учимся чему-то. Мы знаем, насколько хорошо у вас поставлены вопросы биопротезирования. Мы учимся и методикам, которые здесь разработаны. И у нас есть совместные научные проекты. Я думаю, что такие конференции обогащают друг друга.

Новая эра в кардиологии – внедрение IT-технологий и искусственного интеллекта. Эксперты проведут анализ применения этих практик.