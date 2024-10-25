Жлобин принимает «Марафон единства»

Сергей Ярец, председатель Жлобинского райисполкома: Познакомим блогеров, гостей нашего района с нашими культурными учреждениями. Это усадьба Козел-Поклевских, это наш мемориал детям – жертвам войны, а также познакомим с нашим основным промышленным предприятием – Белорусским металлургическим заводом. Также сегодня у нас пройдут республиканские конкурсы – рисунка и сочинения – на патриотическую тематику. Будут подведены итоги и награждены победители. Мы ставим перед собой задачу ознакомить с нашим краем приезжих, а также создать праздничную атмосферу для наших жителей.

Екатерина Петруцкая, заместитель министра образования Беларуси: Мы каждый день сталкиваемся с таким понятием, как выбор. Но практика показывает, что никто не задумывался, что такое выбор, что такое единство. Казалось бы, такие простые понятия, но сколько смысла, сколько содержания. И сегодня мы с ребятами обсудим эти важные для каждого понятия.

Игорь Иванов, руководитель проекта «Мельница моды»:

Я, конечно же, пожелаю ребятам и поздравлю их с тем, что они выбрали то учебное заведение, которое их реализует, которое раскроет их творческий потенциал. И для того чтобы они и в дальнейшем развивались, возможно, они потом пойдут на высшую ступень обучения, потому что важно получать и в дальнейшем образование, и дальше делать свой выбор по жизни ежедневно.

Кроме уже полюбившихся мероприятий, в Жлобине презентуют и новый проект «Марафона единства» под названием «Одно дело делаем!». Его идея родилась в коллективе одного из предприятий. Ее суть в производственном единстве и диалоге предприятий-партнеров.