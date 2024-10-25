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«Больше счастливых людей» – Певица Наталья Кудрина о музыке, которая вдохновляет

25 октября 2024 09:23
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В студии «Нового утра» Наталья Кудрина, певица, дизайнер.

«Больше счастливых людей» – Певица Наталья Кудрина о музыке, которая вдохновляет-2

Наталья Кудрина, певица, дизайнер:
Мы взрослые люди, мы поем о том, что нас беспокоит. Хотелось бы петь о позитиве, о радости. Музыка танцевальная у нас, мы не несем никакую социальную повестку. Это лишь наши человеческие качества, которых нам так не хватает сейчас. Пусть даже избитое слово «позитив», но его очень не хватает. Чем больше я общаюсь с людьми, многие меня удивляют каким-то недовольством постоянным. Вот ты всем улыбаешься, стараешься сделать добро, осчастливить…

Подробности в видео.

# Белорусская музыка # Александр Меженный # Ольга Бурлакова # Юрий Царёв # Наталья Кудрина

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