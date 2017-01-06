«Жалость унижает человека»: 20 лет в инвалидном кресле Игоря Стриги – бизнесмена, спортсмена и путешественника

Новости Беларуси. О человеке, превратившем ограниченные возможности в безграничные достижения, рассказали в программе «Открытый разговор» .

Успешный бизнесмен, счастливый отец двоих детей, капитан сборной команды по баскетболу. А ещё – заядлый путешественник. С таким активным образом жизни совсем не стыкуется лишь одно.

И за это время он не просто приспособился к своим ограниченным возможностям, но научился определять себе границы возможностей сам.

Жизнь на этом не заканчивается, всё зависит от человека.

Нужно искать себя, заняться чем-то, что тебе нравится, и чтобы это ещё приносило пользу

Путь от простого сотрудника до руководителя. Его компания не раз была призёром профессиональных конкурсов: её название даже становилось «Брендом года». Сделал себя сам, а еще дал возможность другим чувствовать себя нужными.

Большая часть коллег Игоря Петровича – люди непростой судьбы.

Игорь Стрига, директор компании:

Жалость, как мне кажется, унижает человека. И поэтому – зачем жалеть? Если есть какая-то возможность принять на работу людей с инвалидностью и относиться, как к равным – это гораздо лучше, чем жалеть и давать какие-то подачки.

У каждого из них своя, личная трагедия.

Несчастный случай, ДТП, врождённый недуг.

Но здесь не привыкли жаловаться. К примеру, Александра уверенно подымается по карьерной лестнице, а еще мечтает объехать мир.