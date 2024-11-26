Как надолго сохранить осеннюю и зимнюю обувь в хорошем состоянии? Инженер-технолог поделилась лайфхаками

Александр Стасевич, ведущий: Насколько я знаю, многие голливудские знаменитости увлекаются пошивом одежды, как Дэниел Дэй-Льюис, который похож на Александра Меженного. Джордж Клуни шьет обувь, между прочим. Как вы открыли для себя эту замечательную профессию?

Светлана Крыженюк, инженер-технолог производства обуви: Я очень давно в этой профессии, с 2007 года. Начинала на крупной фабрике «Марко». Там отработала технологом. Есть стереотип, например, что это мужская профессия. Но для меня это никогда не делилось, ни мужская, ни женская. Это просто интересная творческая работа. Совместно с дизайнером создается из ничего, создается новая пара обуви. Там очень много комплектующих относится к обуви, и это всегда захватывающий процесс.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Как правильно сушить и где? Каким образом?

Светлана Крыженюк:

Сушить обувь ни в коем случае ни на батарее, ни на печке. Сейчас, слава богу, есть много гаджетов, которые для этого способствуют. И лучше всего естественная сушка, например, чтобы на завтра не обувать эту пару. Можно положить газету, она хорошо впитывает, но ночи, например, мало. Лучше все-таки оставить на следующий день и обуть вторую пару обуви. Она будет не просушена, материалы внутри влажные и постоянно во влаге, когда они не просыхают, они будут портиться сами, прочность становится уже не та. И очень вредно для стопы ходить в мокрой обуви.