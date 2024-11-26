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Как надолго сохранить осеннюю и зимнюю обувь в хорошем состоянии? Инженер-технолог поделилась лайфхаками

26 ноября 2024 10:42
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26 ноября на календаре, отмечаем Международный день сапожника.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – инженер-технолог производства обуви Светлана Крыженюк.

Александр Стасевич, ведущий:
Насколько я знаю, многие голливудские знаменитости увлекаются пошивом одежды, как Дэниел Дэй-Льюис, который похож на Александра Меженного. Джордж Клуни шьет обувь, между прочим. Как вы открыли для себя эту замечательную профессию?

Как надолго сохранить осеннюю и зимнюю обувь в хорошем состоянии? Инженер-технолог поделилась лайфхаками-2

Светлана Крыженюк, инженер-технолог производства обуви:
Я очень давно в этой профессии, с 2007 года. Начинала на крупной фабрике «Марко». Там отработала технологом. Есть стереотип, например, что это мужская профессия. Но для меня это никогда не делилось, ни мужская, ни женская. Это просто интересная творческая работа. Совместно с дизайнером создается из ничего, создается новая пара обуви. Там очень много комплектующих относится к обуви, и это всегда захватывающий процесс.

Как надолго сохранить осеннюю и зимнюю обувь в хорошем состоянии? Инженер-технолог поделилась лайфхаками-4

Ольга Бурлакова, ведущая:
Как правильно сушить и где? Каким образом?

Светлана Крыженюк:
Сушить обувь ни в коем случае ни на батарее, ни на печке. Сейчас, слава богу, есть много гаджетов, которые для этого способствуют. И лучше всего естественная сушка, например, чтобы на завтра не обувать эту пару. Можно положить газету, она хорошо впитывает, но ночи, например, мало. Лучше все-таки оставить на следующий день и обуть вторую пару обуви. Она будет не просушена, материалы внутри влажные и постоянно во влаге, когда они не просыхают, они будут портиться сами, прочность становится уже не та. И очень вредно для стопы ходить в мокрой обуви.

Подробности в видео.

# Полезные советы # Обувь # Ольга Бурлакова # Александр Меженный # Александр Стасевич

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