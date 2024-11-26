Прямой эфир

В Беларуси есть Гремячая криница! Вот где можно попробовать целебную воду

26 ноября 2024 09:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

По камушкам, как по горной реке. Чем не скандинавские пейзажи? Гремячая криница – местный психолог и лекарь. Терапия для души. Живописные просторы освятили и облагородили, рассказали в программе «Путевка BY». Построили купель, сделали деревянные дорожки и уютную беседку. Теперь бронируют волшебное место на выпускные, дни рождения и второй день свадьбы. На церковные праздники, и особенно Крещение, всегда аншлаг. А по выходным выстраиваются очереди, чтобы набрать кристально чистой воды и восстановить силы. Природа творит чудеса.

В Беларуси есть Гремячая криница! Вот где можно попробовать целебную воду -2

Инна Ляховская, учитель истории Рясненской средней школы:
Сохранилась такие сведения, такая легенда, что когда-то давным-давно здесь стояла церковь, но от людских грехов она провалилась под землю. Церковь ушла, а на ее месте стал бить родник. Поток воды был настолько сильным, что он выбрасывал дикие камни. Вода гремела на всю округу. Отсюда и название – Гремячая криница. Вода считается целебной, проводили анализ, это подтвердилось. Вода чистейшая, она не меняет ни цвета, ни запаха в зависимости от того, сколько бы она ни простояла. Она мягкая и очень приятная.

Подробности в видео

# История # Туризм

Другие новости рубрики

Все новости
Там начинался легендарный подземный ход. История костёла Святого Казимира в Рясно
26 ноября 2024 09:41

Там начинался легендарный подземный ход. История костёла Святого Казимира в Рясно

В чём секрет известных дрибинских валенок? Узнали древнюю технологию изготовления
26 ноября 2024 09:37

В чём секрет известных дрибинских валенок? Узнали древнюю технологию изготовления

Откуда пошло название Дрибин? Рассказываем легенду
26 ноября 2024 09:34

Откуда пошло название Дрибин? Рассказываем легенду