В чём секрет известных дрибинских валенок? Узнали древнюю технологию изготовления

Дрибин – известная столица шаповальства. Так что можно присмотреть зимний гардеробчик. В музее вам раскроют карты уникального ремесла, которое гордо носит статус нематериальной историко-культурной ценности страны, рассказали в программе «Путевка BY». Уже с конца XVIII века местные умельцы изготавливали валенки и головные уборы. Вы удивитесь, но был даже свой язык – «катрушницкий лемезень». По записям известного этнографа Евдокима Романова словарик мастеров насчитывал 915 слов, хранился в строжайшем секрете и передавался от отца к сыну.

Теплый бренд. Технология была под замком. Дрибинские валенки всегда славились красотой и прочностью. Мастера держали овец романовской породы. Работали на заказ, как на дому, так и ходили за тридевять земель. Известный факт: шаповал по фамилии Шарловский дошел аж до Америки и высылал своей семье более 300 рублей в год – золотой по тем временам гонорар. Заглянем в мастерскую.

Жанна Климова, директор Дрибинского районного историко-этнографического музея:

Это колодка деревянная. Она предназначалась для придания правильной формы носку валенка, деревянные провидла необходимы были для придания правильной формы голенищам. Самое главное орудие труда мастеров-шаповалов – брында. Она изготавливалась из деревянной палки, к которой крепилась струна. Струна была сделана из овечьей кишки. При помощи деревянного бойка решетку приводили в движение, шерсть спадала вниз, весь мусор через отверстие пускался вниз, то есть оставалась только чистая шерсть.

Тонкая наука. Прошли времена, а валенки по сей день валяют при помощи шерсти, воды и собственных рук. Экологически чистый продукт.