Там начинался легендарный подземный ход. История костёла Святого Казимира в Рясно
Агрогородок Рясно. Этот край известен с XIV века, рассказали в программе «Путевка BY». Местечко было многоконфессиональным. Здесь проживали католики, православные, иудеи. Был костел, церковь, синагоги. Сюда приезжают поклонники истории и любители заброшек, чтобы разгадать тайны былого костела Святого Казимира.
Инна Ляховская, учитель истории Рясненской средней школы:
Я сейчас нахожусь на месте алтаря, и, скорее всего, вот здесь начинался легендарный подземный ход.
Рясненский Парфенон. Лабиринт руин и атмосфера-магнит. 16 колонн и кирпичные стены помнят звучание органа и святую мессу. Яркий пример классицизма. Возможно, в нишах находились скульптуры. Подобные костелы сохранились в Желудке Щучинского района и в Рованичах Вилейского района. Еще в середине XVIII века здесь был построен деревянный костел. Но в 1804-м он сгорел. К 1818 году возвели новую жемчужину благодаря усилиям и средствам полковника, шляхтича Леонтия Константиновича Парчевского. В комплексе была деревянная колокольня, амбар, дом ксендза, но они не сохранились до наших дней.
Инна Ляховская:
Во время строительства каменного костела, когда расчищали место под него, то в подвальном помещении, говорят, нашли большое количество человеческих костей. Возможно, это какие-то старые захоронения. О нашем костеле сохранилось много документов в архивах Минска и Санкт-Петербурга, последний ксендз по фамилии Лятук умер в 1922 году, говорят, что последние слова его были – возьмите злата, но где это и что, никто не нашел.
Когда закрыли костел, неизвестно. В 30-е годы прошлого века здесь был клуб. Говорили, что во время войны даже велась служба. Когда освобождали Рясно, на крыше святыни обосновались немецкие пулеметчики. По храму велись обстрелы, и он сильно пострадал.
Подробности в видео.