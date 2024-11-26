Там начинался легендарный подземный ход. История костёла Святого Казимира в Рясно

Агрогородок Рясно. Этот край известен с XIV века, рассказали в программе «Путевка BY». Местечко было многоконфессиональным. Здесь проживали католики, православные, иудеи. Был костел, церковь, синагоги. Сюда приезжают поклонники истории и любители заброшек, чтобы разгадать тайны былого костела Святого Казимира.

Рясненский Парфенон. Лабиринт руин и атмосфера-магнит. 16 колонн и кирпичные стены помнят звучание органа и святую мессу. Яркий пример классицизма. Возможно, в нишах находились скульптуры. Подобные костелы сохранились в Желудке Щучинского района и в Рованичах Вилейского района. Еще в середине XVIII века здесь был построен деревянный костел. Но в 1804-м он сгорел. К 1818 году возвели новую жемчужину благодаря усилиям и средствам полковника, шляхтича Леонтия Константиновича Парчевского. В комплексе была деревянная колокольня, амбар, дом ксендза, но они не сохранились до наших дней.

Инна Ляховская:

Во время строительства каменного костела, когда расчищали место под него, то в подвальном помещении, говорят, нашли большое количество человеческих костей. Возможно, это какие-то старые захоронения. О нашем костеле сохранилось много документов в архивах Минска и Санкт-Петербурга, последний ксендз по фамилии Лятук умер в 1922 году, говорят, что последние слова его были – возьмите злата, но где это и что, никто не нашел.