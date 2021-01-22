Как Московский район остался без тепла. Хронология событий

Новости Беларуси. Жители Московского района остались без теплоснабжения. Все неполадки восстановили к четырем часам дня 22 января, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Хронология событий.

Анна Куртасова, корреспондент:

Об аварии стало известно вечером 21 января. Жители микрорайонов Юго-Запад, Малиновка и Михалово стали жаловаться на отсутствие горячей воды и тепла.

В соцсетях минчане писали, что горячая вода и тепло пропали в домах по улице Голубева, Космонавтов, Белецкого, Есенина, проспекту Любимова, а также на Гурского и Алибегова. Затем этот список увеличился вдвое. Аварийные службы во время осмотра трубопровода по улице Есенина, 76 обнаружили прорыв на участке. К ремонту бригады приступили сразу же. Установили, что из строя вышел компенсатор, который сглаживает перепады температур в трубопроводе. Почему произошло повреждение металла, выяснят после экспертизы.

Потребителей отключили и приступили к устранению повреждений. Нареканий к самому трубопроводу нет. Все необходимые регламентные работы на этом участке проводились в августе 2020 года, и все виды испытаний он выдержал. Специалисты уверены: погода сыграла в поломке свою роль.

Александр Драгун, главный инженер филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»:

Причиной прекращения теплоснабжения в зоне тепломагистрали № 59 явилось повреждение сильфонного компенсатора диаметром 1 000 миллиметров. Ориентировочное время восстановления теплоснабжения – 16 часов сегодняшнего дня. Все такие случаи у нас расследуются специальной постоянно действующей комиссией, при необходимости мы привлекаем специалистов Межсистемной лаборатории металла и сварки для того, чтобы определить причину повреждения компенсирующего устройства.

Из-за ЧП, кроме жилфонда, была скорректирована и работа целого ряда учреждений образования. Занятия в школах и гимназиях перенесли на 23 января. Остались без тепла и 28 детских садов.

Для малышей, которых нет возможности оставить дома, были организованы дежурные группы с горячим питанием. Из-за экстренного ремонта тепловых сетей сегодня не работали школа и ясли-сад на улице Ольшевского.

Наталья Проскурова, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

В первую очередь, это, конечно, связь с родителями. Их предупредили о том, что такая ситуация в учреждениях образования. И на их решение оставили выбор: либо ребенок идет в дежурную группу, либо остается дома. Организованы дежурные группы с дежурными воспитателями, организовано питание, принимаются все возможные меры. На особом контроле держится температурный режим в группах – для нас это сейчас очень важно. Используем и обогреватели в том числе.

Об отсутствии горячего водоснабжения и отопления воспитатели детских садов предупредили родителей еще вечером, многие дети сегодня остались дома. Для других воспитанников, которые провели весь день в группах, в каждом помещении были обогреватели. На время устранения неполадок на теплотрассе сады продолжили работу в обычном режиме.

Инна Малахова, заведующая ясли-садом № 525:

Сегодня 18 детей – обычно у нас 130-150 детей в детском саду – поэтому мы объединили группы. Работают три группы. Сегодня воспитатели организовывали более подвижные игры, чтобы дети все время были в движении, были активны. В каждой группе два-три тепловых прибора. Они сегодня позволяют делать 20 градусов тепла в каждом помещении, в котором находятся дети.