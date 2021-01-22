​​​​​​​«Лидирующие позиции на рынке Беларуси». Наталья Кочанова посетила «Морозпродукт»

Новости Беларуси. Местные органы власти должны четко анализировать и принимать решения для региона. Об этом заявила Наталья Кочанова в ходе рабочего визита в Пуховичский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Необходимо вести грамотный диалог с людьми на местах. Тема ЖКХ – то, что волнует каждого. В Пуховичском районе работает единая диспетчерская служба 115, на которую за 2020 год поступило более 21 тысячи обращений. Как итог, повысилось качество услуг, провели тепловую модернизацию и капитальный ремонт жилищного фонда, жители обеспечены качественной питьевой водой. А для данного региона это всегда было приоритетом.

Екатерина Рашкевич:

Я родом из Марьиной Горки, училась в Минске, но вернулась сюда. Мне нравится, в принципе, здесь жить, все благоустроено, хорошо расстраивается наш город, новые квартирные дома, есть хорошие условия для многодетных и молодых семей.

Татьяна Присяжнюк:

Я не являюсь коренным жителем Марьиной Горки, мы сюда переехали, семья военнослужащих. Но, конечно же, такой маленький, очень уютный комфортный город не мог не понравиться. Сами понимаете, хорошо развитая инфраструктура, поликлиники, детские сады, больницы – все рядом, все близко. Железнодорожное сообщение. Ну и, разумеется, всегда приятно, когда в твоем городе прокладываются тротуары, ремонтируются дороги. Это оказывает очень большое влияние на комфортную жизнь, это очень приятно.

Оценить эффективность работы предприятий в регионе и услышать, что волнует. В маршруте визита спикера верхней палаты парламента – «Морозпродукт». Восемь лет назад в эксплуатацию ввели новый завод по производству мороженого. Весьма успешный. География поставок широка: Россия, Литва, Грузия, Израиль, Азербайджан, Казахстан и Китай. На заводе создали более 600 рабочих мест, и, что важно, условия для труда. Это и новое оборудование, и достойная заработная плата.

Татьяна Габрусева, главный технолог СООО «Морозпродукт»:

Технология нашего производства развивается из года в год. Производственные мощности нашего завода достигают 60 тонн готовой продукции в сутки, оборудование у нас все новое. Что касается рабочего персонала, текучесть кадров у нас низкая, люди в основном – многие из них – работают тоже еще со старого завода, то есть более 10-15 лет. Всех устраивает заработная плата.

Иван Добудько, заместитель генерального директора СООО «Морозпродукт»:

Мы занимаем лидирующие позиции на рынке Беларуси, активно выходим на рынки экспорта. Для нас приоритетом в нашей компании является качество. Мы создаем продукт только такой, который мы можем спокойно давать нашим детям, нашим близким, ну и, естественно, нашему белорусскому и зарубежному потребителю.