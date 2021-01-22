«Очень нездорово, когда вмешиваются политики». Что думают в Украине о ситуации с отменой ЧМ по хоккею в Беларуси?

Петр Лайшев, председатель Всеукраинского союза белорусов:

В спорт политика не должна вмешиваться и влезать. В старые давние времена в Греции, когда война шла и прочее, а когда проходили Олимпийские игры, все прекращалось. А тут в мирное время, и вот так вот спорт, как говорится, загонять в угол. Это очень-очень нездорово, когда вмешиваются политики. Но здесь очень неадекватная, непонятная ситуация, почему они такое приняли решение. Беларусь бы провела на высшем уровне. Она же уже однажды проводила, все было на уровне. В Беларуси сколько катков! Дворец, спортивная арена, дворец ледовый. И очень большое внимание спортсменам уделял лично Лукашенко. Он и сам занимается спортом и хоккеем – молодец. И, откровенно говоря, в этом плане проведен бы был чемпионат мира по хоккею на высочайшем уровне. Многим это непонятно, и не хотят понимать.

Может быть, у кого-то и зависть какая-то есть, да, что она унитарное государство. У нас по этому вопросу мнение однозначное: что допускается большая ошибка, прежде всего политическая, раз они уже втянули в политику спорт. Это же откликнется – будет, безусловно, и в другом плане. Что, тут, в Европе, слишком сладко? Я бы не сказал, что тут все сладко так. Поэтому люди готовились, рассчитывали, для народа будет. Конечно, обидно прежде всего и неприятно.