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Православные верующие вступают в 40-дневный Рождественский пост

28 ноября 2023 06:43
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Главное в эти дни – очистить сердца: в Рождественский пост вступают сегодня, 28 ноября, православные верующие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Православные верующие вступают в 40-дневный Рождественский пост-1

Один из четырех многодневных, он начинается после Дня святого апостола Филиппа и готовит верующих к светлому празднику Рождества Христова. Продолжается пост 40 дней, но по своей строгости уступает Великому и Успенскому. Церковь учит, что в это время особое внимание нужно уделить своей душе. Добровольно отказавшись от скоромной пищи и развлечений, уделив больше времени молитве и добрым делам, мы очистим ее, чтобы встретить самый светлый зимний праздник в умиротворении.

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

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