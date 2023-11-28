Православные верующие вступают в 40-дневный Рождественский пост

Один из четырех многодневных, он начинается после Дня святого апостола Филиппа и готовит верующих к светлому празднику Рождества Христова. Продолжается пост 40 дней, но по своей строгости уступает Великому и Успенскому. Церковь учит, что в это время особое внимание нужно уделить своей душе. Добровольно отказавшись от скоромной пищи и развлечений, уделив больше времени молитве и добрым делам, мы очистим ее, чтобы встретить самый светлый зимний праздник в умиротворении.