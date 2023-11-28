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Творческий фестиваль студентов Союзного государства стартует в Могилёве

28 ноября 2023 07:21
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«Палитру творчества» собирает Могилев. Сегодня, 28 ноября, здесь начнется фестиваль студентов Союзного государства. Приуроченный к Году миру и созидания, он пройдет на сцене Белорусско-Российского университета уже 13-й раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Творческий фестиваль студентов Союзного государства стартует в Могилёве-1

Творческие вечера объединят участников не только из белорусских вузов, но и российских. Наибольшее количество студентов заявлено в номинации «солист-вокалист» – 34 человека. В первый день – конкурс песни, 29 ноября лучших будут выбирать в актерском мастерстве и танцах. Заключительным аккордом станет гала-концерт с награждением победителей. Такие мероприятия содействуют объединению творческой молодежи Беларуси и России и сохранению культурного наследия народов наших стран.

# Союзное государство # общество # Фотофакт

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