Как мошенники используют нейросети для обмана? Напоминаем правила безопасного поведения в Сети
Сегодня существует бесчисленное множество законных применений дипфейков, в таких отраслях, как искусство, развлечения и образование, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. В киноиндустрии эта технология может, к примеру, помочь актеру скинуть несколько десятков лет и сыграть молодую версии самого себя без грима и дублера. Но проблема в том, что дипфейки используются не только в законных целях. Например, с помощью нейросетей мошенники создают голосовые сообщения в которых, якобы родственник просит деньги, чтобы помочь ему выбраться из чрезвычайной ситуации.
Сергей Кругликов, генеральный директор Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси:
Когда голоса подделываются, звонят по телефонам, люди лишаются финансовых средств. У нас люди очень доверчивые. Если обращается, к примеру, сотрудник правоохранительных органов, особенно голосом, знакомым человеку, или сотрудником банка, человек идет и совершает те действия, которые не надо совершать. Отдает деньги тем или иным помощникам. Таких негативных моментов много.
Александр Рингевич, заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Республики Беларусь:
Если даже знакомый человек обращается к вам с какой-то нетривиальной просьбой, которая касается денежных средств, паспортных данных, совершения новых действий, которые вы раньше никогда лично не оговаривали, стоит проявить осторожность. Как и в других случаях противодействию мошенничеству, перезвонить человеку по другому каналу связи, списаться в другом мессенджере, предложить встретиться лично. Перепроверить информацию по другим каналам связи. Скорее всего, человек скажет, что ничего подобного он не отправлял, совсем недавно утратил доступ к тому или иному аккаунту. Или вообще выяснится, что это поддельный аккаунт, злоумышленники просто знают, что вы с этим человеком знакомы, поэтому под его личностью пытаются на вас воздействовать.
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