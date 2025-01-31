Как мошенники используют нейросети для обмана? Напоминаем правила безопасного поведения в Сети

Сегодня существует бесчисленное множество законных применений дипфейков, в таких отраслях, как искусство, развлечения и образование, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. В киноиндустрии эта технология может, к примеру, помочь актеру скинуть несколько десятков лет и сыграть молодую версии самого себя без грима и дублера. Но проблема в том, что дипфейки используются не только в законных целях. Например, с помощью нейросетей мошенники создают голосовые сообщения в которых, якобы родственник просит деньги, чтобы помочь ему выбраться из чрезвычайной ситуации.

Сергей Кругликов, генеральный директор Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси:

Когда голоса подделываются, звонят по телефонам, люди лишаются финансовых средств. У нас люди очень доверчивые. Если обращается, к примеру, сотрудник правоохранительных органов, особенно голосом, знакомым человеку, или сотрудником банка, человек идет и совершает те действия, которые не надо совершать. Отдает деньги тем или иным помощникам. Таких негативных моментов много.