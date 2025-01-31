Искусственный интеллект помогает ставить диагнозы. Смогут ли роботы заменить врачей?

Каждый час в мире около 30 медицинских операций выполняет робот. И самый известный технологический сотрудник – робот-хирург да Винчи, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. У него четыре руки, камера, микроскоп и 3D-сканер. Робот не делает операции самостоятельно, ему нужен опытный оператор. Сегодня по всему миру трудятся более 3 тысяч таких помощников. Впрочем, сегодня искусственный интеллект в медицине этим не ограничивается.

Эдуард Снежко, заведующий лабораторией анализа биомедицинских изображений Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси:

Мы как специалисты называем то, что сейчас называется методом искусственного интеллекта, это некий частный случай методов машинного обучения. Метод машинного обучения существовали давно. Сейчас это позволяет наши новые методы делать на качественно другом уровне, когда нам надо обобщить огромный объем данных, вычленить из них очень важные признаки, потом их уже использовать для принятий неких решений, он может использоваться для совершенно разных областей. Для управления роботами, для доставки лекарств пациентам, робот при этом навигацию использует.