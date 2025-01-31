Искусственный интеллект пишет курсовые. Узнали у преподавателя, как проверяются работы учащихся

Нейронная сеть – главный ньюсмейкер последних лет. Заголовки о том, чем на этот раз удивил искусственный интеллект появляются практически каждый день. Вот и в феврале 2023 года все постсоветское пространство ахнуло: российский студент защитил диплом созданный нейросетью, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Александр написал об этом в соцсети постфактум и признался: это был чистой воды эксперимент, никто из преподавателей даже не догадывался. По словам студента, на все про все у него ушли сутки: чат-бот генерировал текст диплома, а Александр формулировал запросы и редактировал. В России этот случай стал первым, по крайней мере первым общеизвестным, но кажется не последним.

Андрей Тявловский, доцент кафедры «Информационно-измерительная техника» БНТУ, член Союза писателей Беларуси:

Нам необходимо проверять студенческие работы, чтобы они не были сгенерированы с помощью искусственного интеллекта. Это сейчас стало определенной болезнью, при всех ограничениях всегда находятся способы обхода, доступ к тому, чтобы сгенерировать текст реферата, курсовой работы, даже с этим приходится сталкиваться. Естественно, есть система антиплагиата, которая проверяет работу на фейковость, на заимствование, но столкнулся с тем, что специально для проверки предъявлял системе антиплагиата сгенерированные тексты с помощью искусственного интеллекта, более чем в половине случаев, к сожалению, эта система заявила, что работа является оригинальной, написана человеком.

Но есть у нейросети один большой минус: это склонность к галлюцинациям. Так называют неточную и ложную информацию, которую искусственный интеллект выдает, генерируя результат. Проявляться это может по-разному: от ошибок и искажения фактов в тексте до откровенного выдумывания. Андрей Тявловский решил провести эксперимент: он попросил своих магистрантов подобрать список литературы для их исследования с помощью чат-бота. Проблема в том, что тематика работ узкоспециализированая. И статей по этой теме не так и много. То что было дальше, откровенно удивляет.

Андрей Тявловский:

Искусственный интеллект выдал по десятку ссылок на научные статьи, с краткой аннотацией об их содержании, статьи с указанием журналов, фамилиями их авторов, но проверка по этим журналам показала, что из 20 статей существует только 2.