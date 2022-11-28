Как Минск сотрудничает с городами-побратимами из России и когда рынки сбыта Беларуси расширятся?

Новости Беларуси. Порядка 50 соглашений о сотрудничестве подписано между Минском и российскими регионами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Порядка 50 соглашений о сотрудничестве подписано между Минском и российскими регионами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Темпы экспорта отечественных товаров набирают обороты. Ведется активная работа по расширению рынков сбыта. Восемь российских городов – побратимы Минска. Между ними налажено тесное сотрудничество. В ноябре белорусская делегация во главе с председателем Мингорисполкома Владимиром Кухаревым посетила Ульяновскую область с рабочим визитом.
Владимир Наумович, председатель комитета экономики Мингорисполкома:
Были проведены совещания по определению перспектив взаимовыгодного сотрудничества, был посещен ряд промышленных предприятий Ульяновской области. Это и авиастроительный комплекс Ульяновской области, Ульяновский автомобильный завод, был посещен медицинский центр по протонной терапии, в рамках которого оздоравливаются белорусские дети. Вся работа, которая городом проводится совместно с нашими городскими предприятиями, предприятиями без ведомственной подчиненности, направлена на продвижение нашей продукции на этот рынок.
Тесное сотрудничество налажено также с Московской областью, Санкт-Петербургом и Новосибирском. В ноябре делегация из северной столицы России посетила белорусскую столицу. Партнеры заинтересованы в поставках пассажирского транспорта и коммунальной техники.