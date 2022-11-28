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Православные верующие вступили в Рождественский пост

28 ноября 2022 14:40
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Православные верующие сегодня, 28 ноября, вступили в Рождественский пост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Православные верующие вступили в Рождественский пост-1

Он длится 40 дней и закончится в Сочельник, который приходится на вечер 6 января. На следующий день отмечается великий церковный праздник – Рождество Христово. Этот пост считается нестрогим, но истинная его суть не только в воздержании от пищи.

По церковным канонам, важно очистить себя покаянием и молитвой и с чистым сердцем встретить светлый праздник Рождества. На наших землях издревле это время ожидания чуда и подготовки к нему.

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

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