Каждому ребёнку нужна мама. Как стать приёмными родителями?

Приемная семья – это один из видов опеки над сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. Для ребят, которые утратили родные семьи, найти новый дом – значит, успешно социализироваться в обществе, чувствовать любовь и заботу близкого человека.

Оксана Говен, директор ГУО «Социально-педагогический центр с приютом Ленинского района г. Минска»:

Чтобы стать приемным родителем, прежде всего нужно иметь желание. Искренне, от всей души заниматься воспитанием детей. Следующий шаг, который должны сделать люди после осознания того, что они действительно хотят быть приемными родителями, – это обратиться в управление либо в отдел образования местной администрации либо райисполкома и заявить об этом желании там.

Тех, кто хочет стать приемными родителями, посетят на дому специалисты. Также управлением отдела образования будут запрошены следующие документы: с места работы, справки, подтверждающие наличие жилого помещения и доходы семьи. Также будут сделаны запросы о том, привлекались ли совершеннолетние родственники к уголовной ответственности, лишались ли они родительских прав и дееспособности. Оксана Говен:

Далее граждане проходят медицинский осмотр, предоставляют сведения о том, что по состоянию здоровья они могут выполнять обязанности приемного родителя. И уже в совокупности, посещая семью на дому, специалисты органа опеки и попечительства составляют акт об обследовании условий жизни и воспитания кандидатов в приемные родители.

После этого кандидаты в приемные родители направляются для прохождения обучения. Их ознакомят с новыми обязанностями и особенностями формирования приемной семьи. Существует несколько форм замещающих семей: опекунские семьи, приемные, детские дома семейного типа и семьи-усыновители. Оксана Говен:

Прежде чем заключить договор – и трудовой договор, и договор о воспитании и содержании ребенка – они могут заключить договор о патронатном воспитании детей, когда дети передаются в семьи граждан в выходные, в праздничные дни, в каникулярное время, чтобы установить более тесный контакт с детьми. И когда уже приемный родитель принимает решение, что да, они готовы принять конкретного ребенка в свою семью, их знакомят с личным делом этого ребенка, рассказывают о состоянии здоровья, передают свидетельство о рождении. Они имеют характеристику ребенка на руках и медицинские документы.