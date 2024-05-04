4 мая православные верующие отмечают Великую субботу

С самого утра верующие собирают корзинки для освещения пасхальной снеди и посещают церкви. Считается, что Страстная суббота – это скорбный день. Евангелие гласит, что Христос был погребен именно в ночь на Великую субботу. Но в то же время это мгновения радости, поскольку весь мир начинает наполняться светом перед наступлением Светлого Воскресения.