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4 мая православные верующие отмечают Великую субботу

04 мая 2024 08:24
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Сегодня, 4 мая, у православных Великая (Страстная) суббота – последний день перед Пасхой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

4 мая православные верующие отмечают Великую субботу-1

С самого утра верующие собирают корзинки для освещения пасхальной снеди и посещают церкви. Считается, что Страстная суббота – это скорбный день. Евангелие гласит, что Христос был погребен именно в ночь на Великую субботу. Но в то же время это мгновения радости, поскольку весь мир начинает наполняться светом перед наступлением Светлого Воскресения.

# Православные в Беларуси # общество

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