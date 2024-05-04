В Гродно молодёжь присоединилась к акции «Восстановление святынь Беларуси»

Духовность, традиции, национальное единство. Накануне Пасхи молодежь Беларуси подключилась к благотворительной акции «Восстановление святынь Беларуси». В Гродно волонтеры отряда «Доброе сердце» трудились на территории храма в честь преподобномученика Афанасия Брестского в микрорайоне Зарица, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он строится вот уже 16 лет в основном за пожертвования прихожан. Начинали богослужения сперва в маленькой деревянной часовне, со временем удалось возвести красивую каменную церковь. В ней еще продолжаются внутренние работы. Добровольные помощники занялись благоустройством территории: выполнили земляные работы, покрасили скамейки и хозпостройки, привели в порядок клумбы и высадили возле входа туи.

Василиса Отс, волонтер Белорусской республиканской пионерской организации по Гродненской Области:

Такое священное место, и хочется его еще больше усовершенствовать, помочь чем-то. Погода еще такая, прямо хочется, настроение поднимется сразу, будем здесь помогать.

Протоиерей Вячеслав Гапличник, настоятель храма в честь преподобномученика Афанасия Брестского:

Готовим приход к такому большому празднику – Пасхе Христовой. Наводим чистоту и общаемся, работаем с молодежью – это часть такой воспитательной работы молодежной совместно с православной церковью и государством. Вижу, что молодым людям, которые принимают участие в таких акциях, это нравится.