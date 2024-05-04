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В Гродно молодёжь присоединилась к акции «Восстановление святынь Беларуси»

04 мая 2024 08:47
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Духовность, традиции, национальное единство. Накануне Пасхи молодежь Беларуси подключилась к благотворительной акции «Восстановление святынь Беларуси». В Гродно волонтеры отряда «Доброе сердце» трудились на территории храма в честь преподобномученика Афанасия Брестского в микрорайоне Зарица, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно молодёжь присоединилась к акции «Восстановление святынь Беларуси»-1

Он строится вот уже 16 лет в основном за пожертвования прихожан. Начинали богослужения сперва в маленькой деревянной часовне, со временем удалось возвести красивую каменную церковь. В ней еще продолжаются внутренние работы. Добровольные помощники занялись благоустройством территории: выполнили земляные работы, покрасили скамейки и хозпостройки, привели в порядок клумбы и высадили возле входа туи.

В Гродно молодёжь присоединилась к акции «Восстановление святынь Беларуси»-4

Василиса Отс, волонтер Белорусской республиканской пионерской организации по Гродненской Области:
Такое священное место, и хочется его еще больше усовершенствовать, помочь чем-то. Погода еще такая, прямо хочется, настроение поднимется сразу, будем здесь помогать.

В Гродно молодёжь присоединилась к акции «Восстановление святынь Беларуси»-7

Протоиерей Вячеслав Гапличник, настоятель храма в честь преподобномученика Афанасия Брестского:
Готовим приход к такому большому празднику – Пасхе Христовой. Наводим чистоту и общаемся, работаем с молодежью – это часть такой воспитательной работы молодежной совместно с православной церковью и государством. Вижу, что молодым людям, которые принимают участие в таких акциях, это нравится.

В Гродно молодёжь присоединилась к акции «Восстановление святынь Беларуси»-10

Этой весной в Гродненской области запланированы десятки мероприятий в рамках благотворительной акции «Восстановление святынь Беларуси». Она стартовала девять лет назад по инициативе БРСМ, а с 2016-го получила статус межконфессиональной.

# Благотворительная акция # общество

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