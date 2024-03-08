Совмещать работу и семью. Что такое успех для современной женщины?

8 Марта. По улицам расплывается запах цветов, дети мастерят открытки своим мамам и бабушкам, мужчины бегают в поисках подарков для своих любимых. О том, кто она такая, современная женщина – красивая, сильная, стройная белоруска, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Сегодня чаще можно услышать: успешная женщина. Что такое успешная женщина, в чем успех женщины? Как вы считаете, современная успешная женщина может ли совмещать семью и, например, мировой подиум?
Галина Гайдук, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Национальной школы красоты:
Для меня успешная женщина – в первую очередь это образованная женщина, у которой есть свои цели, к которым она идет. В современном мире достаточно легко сейчас совмещать работу, семью и какие-то свои достижения, увлечения. Я думаю, при хорошо налаженной логистике именно в семье, при поддержке своего партнера, семьи своей очень легко совмещать любой вид деятельности, любое свое хобби, любую свою работу с семьей.
«Три составляющие находятся в гармонии». Какова формула женского счастья – подробнее здесь.