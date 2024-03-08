«Три составляющие находятся в гармонии». Какова формула женского счастья?

8 Марта. По улицам расплывается запах цветов, дети мастерят открытки своим мамам и бабушкам, мужчины бегают в поисках подарков для своих любимых. О том, кто она такая, современная женщина – красивая, сильная, стройная белоруска, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:

Ученые со всего мира, позитивные психологи провели исследование, в результате которого выяснилось, что состояние счастья не зависит от состояния дохода, здоровья, вероисповедания. Состояние счастья женщина испытывает в умиротворении. Какова же наша формула женского счастья? Галина, какая формула женского счастья по-вашему?