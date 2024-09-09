Как меняются представления о красоте? Поговорили с Элеонорой Качаловской

Красота – это не только внешние данные, но и личные достижения, упорство, внутренний свет, который вдохновляет других. Наша гостья воплощает все эти качества.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Элеонора Качаловская, мисс Беларусь – 2023, первая вице-мисс конкурса «Мисс Европа Континенталь».

Александр Меженный, ведущий:

Поменялось ли представление красоты после участия в конкурсах? После победы на конкурсах?