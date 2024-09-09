Как меняются представления о красоте? Поговорили с Элеонорой Качаловской

Красота – это не только внешние данные, но и личные достижения, упорство, внутренний свет, который вдохновляет других. Наша гостья воплощает все эти качества.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Элеонора Качаловская, мисс Беларусь – 2023, первая вице-мисс конкурса «Мисс Европа Континенталь».
Александр Меженный, ведущий:
Поменялось ли представление красоты после участия в конкурсах? После победы на конкурсах?
Элеонора Качаловская, мисс Беларусь – 2023, первая вице-мисс конкурса «Мисс Европа Континенталь»:
Все поменялось, с каждым годом вообще понятие красоты меняется у нас, приходят новые тенденции в стиле одежды, во внешнем, визуальном. Но после того, как я слетала на «Мисс Европа Континенталь», там осознание вообще перевернулось, потому что наша белорусская красота сохраняет какие-то традиционные корни, естественность, а на мировом рынке уже все рамки и границы стерты. Не буду давать эту характеристику: хорошо или плохо, это уже как факт. Мне кажется, даже люди привыкли к этому, уже воспринимают это как норму. Мы еще, наверное, где-то боремся с этим, у нас в критериях конкурса «Мисс Беларусь» – естественность, натуральная красота. Но на мировых стандартах уже нет тех границ, о которых мы привыкли слышать.
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