В Кыргызстане стартовал этап практических действий специального учения ОДКБ

«Поиск-2024»: этап практических действий специального учения с силами и средствами разведки вооруженных сил государств – членов ОДКБ стартовал в Кыргызстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подразделения выведены в горные районы Иссык-Кульской области.

Разведчикам предстоит вести поиск, осуществлять обнаружение различных объектов условного противника и незаконных вооруженных формирований, а также корректировать огонь средств поражения. В учении также участвуют курсанты Военной академии Беларуси.