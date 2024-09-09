В Кыргызстане стартовал этап практических действий специального учения ОДКБ

«Поиск-2024»: этап практических действий специального учения с силами и средствами разведки вооруженных сил государств – членов ОДКБ стартовал в Кыргызстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подразделения выведены в горные районы Иссык-Кульской области.
Разведчикам предстоит вести поиск, осуществлять обнаружение различных объектов условного противника и незаконных вооруженных формирований, а также корректировать огонь средств поражения. В учении также участвуют курсанты Военной академии Беларуси.
Курсант факультета военной разведки Военной академии Беларуси:
Выдвигаемся в район ведения разведки в боевом порядке. Первым идет головной дозор, выполняет задачу недопущения столкновения с противником с фронта. Ядро выполняет задачу недопущения обнаружения группы противником с воздуха. Тыл выполняет задачу недопущения столкновения с противником с тыла. Сейчас движемся в район ведения разведки, там произведен первый односторонний сеанс связи. Доложим о состоянии дел, доложим, что пришли в район разведки, также после сеанса связи разделимся на разведдозоры, выделим подгруппу управления, и они разойдутся по своим секторам, будут вести разведку.
Задачи выполняются с использованием различных беспилотников, тепловизоров и новейших средств связи. Представители воинских контингентов стран – участниц учений отмечают, что понимают своих коллег по ОДКБ с полуслова, действуют на одной волне. Взаимодействие между подразделениями – ключевой вопрос, который отрабатывается.