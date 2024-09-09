Конгресс патриотических сил стартовал в Минске

За мир без санкций, войн и давления. Конгресс патриотических сил, организованный Либерально-демократической партией Беларуси, открылся в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Формат форума впервые расширился до международного. К обсуждению присоединились спикеры из Австрии, Болгарии, России, Украины и многих других стран континента – всего более 50 участников.

Стартовало мероприятие с показа кадров хроники Великой Отечественной, чтобы наглядно продемонстрировать собравшимся: Беларусь хорошо помнит, что такое война, и сегодня наша главная цель – не допустить повторения тех страшных событий. Нашу страну и соседние государства намеренно провоцируют на военный конфликт. Американцам не нужна сильная Европа, поэтому они пытаются окунуть нас в хаос, подчеркнул председатель Либерально-демократической партии Беларуси. Наша задача – показать европейским партнерам, что мы не хотим войны.

Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси: Миф об изоляции Беларуси провалился давно. Мы уже видим, Китай, Ближний Восток, визиты Президента, отношения со многими странами мира. Но сегодня мы показываем, что Европа с нами. Цель конгресса – за мир и развитие. Мы сегодня расскажем этим людям, которые приехали из Европы, что мы никому не угрожаем, что это Европу хотят ввергнуть в хаос войны.

Кшиштоф Толвиньски, председатель партии «Фронт» (Польша):

Безопасность в Европе должна опираться на современную Россию. Никто не может быть исключен, чтобы мы, европейцы, могли пережить эти трудные периоды, нам необходимо такое сотрудничество, как сегодня здесь, в Минске, патриотических сил, которые имеют смелость сказать, что такая политика, которую мы проводим, так называемая англосаксонская, разрушительна, губительна для Европы.

Участники говорили об обеспечении стабильности, текущих вызовах и тенденциях мировой политики. Второй день форума будет посвящен экономической повестке. Обсудят стратегии развития и улучшение условий международной торговли. Конгресс патриотических сил отныне станет ежегодным. Ожидается, что в 2025-м к мероприятию присоединится делегация из Франции.