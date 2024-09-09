Лукашенко принял с докладом председателя Палаты представителей

Президент ориентирует депутатов на более активную международную деятельность, а от нового состава Палаты представителей ждет нетривиальных подходов в работе с избирателями. Глава государства принял с докладом председателя Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В управленческой биографии Игоря Сергеенко различные должности в различных областях. Весьма интересен и разнообразен и нынешний созыв Парламента: депутатский корпус на две третьих представлен мужчинами. Примерно такой же процент в Овальном зале – управленцы разного уровня. 10 человек имеют ученые степени и ученые звания. Большинство депутатов являются представителями партий. Александр Лукашенко поинтересовался законотворческой деятельностью депутации. Не оставил без внимания и решение бытовых вопросов народных избранников.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как работается? Нормализовалась ли ситуация после выборов? Палата представителей как работает? Все ли функционируют органы и системы нашей Палаты представителей, нашего парламента? Естественно, главный продукт – законотворческая деятельность, законодательная деятельность. Как у нас здесь дела обстоят, нужна ли какая-то помощь, поддержка? Потому что очень много депутатов пришло – в первый раз избраны. Опыта работы парламентской нет. Есть ли здесь какие-то проблемы? А также в плане обеспечения работы. Как работает совет, как работает структура, которая обеспечивает размещение, как живут депутаты? У нас же дом построен, где депутаты по время работы живут. Всем ли хватило места для проживания, может быть, с хозяйственной точки зрения какие-то есть проблемы?

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Палата представителей работает в обновленном составе уже фактически пять месяцев. Все организационные вопросы, как вы ставили задачи, решены. Я имею в виду те вопросы, которые связаны с обеспечением работы каждого депутата, начиная с его рабочего места, вопросы, связанные с проживанием, тоже они уже пришли в норму, кое-где сделаны ремонты. Все депутаты в достойных условиях сегодня живут и работают. Конечно, люди пришли новые. У нас из состава 7-го созыва были избраны 20 депутатов, 90 человек фактически новые. С разным опытом работы, с разным уровнем и юридической подготовки, и в целом с разными где-то подходами. Но все они патриоты, работают на страну. Новый состав Палаты представителей активно включился не только в законотворческую деятельность, но и занялся выстраиванием международного диалога. Сформировано 11 делегаций для работы с международными парламентскими делегациями и 42 парламентские группы по сотрудничеству с зарубежными коллегами. Уже состоялись встречи с главами дипломатических миссий России, Китая, КНДР, Венесуэлы, Палестины, Мексики, Кубы, Турции и ОАЭ, организациями и делегациями Вьетнама и Зимбабве. Президент нацеливает на укрепление международного диалога.