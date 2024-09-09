Лукашенко принял с докладом председателя Палаты представителей
Президент ориентирует депутатов на более активную международную деятельность, а от нового состава Палаты представителей ждет нетривиальных подходов в работе с избирателями. Глава государства принял с докладом председателя Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В управленческой биографии Игоря Сергеенко различные должности в различных областях. Весьма интересен и разнообразен и нынешний созыв Парламента: депутатский корпус на две третьих представлен мужчинами. Примерно такой же процент в Овальном зале – управленцы разного уровня. 10 человек имеют ученые степени и ученые звания. Большинство депутатов являются представителями партий. Александр Лукашенко поинтересовался законотворческой деятельностью депутации. Не оставил без внимания и решение бытовых вопросов народных избранников.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как работается? Нормализовалась ли ситуация после выборов? Палата представителей как работает? Все ли функционируют органы и системы нашей Палаты представителей, нашего парламента? Естественно, главный продукт – законотворческая деятельность, законодательная деятельность. Как у нас здесь дела обстоят, нужна ли какая-то помощь, поддержка? Потому что очень много депутатов пришло – в первый раз избраны. Опыта работы парламентской нет. Есть ли здесь какие-то проблемы? А также в плане обеспечения работы. Как работает совет, как работает структура, которая обеспечивает размещение, как живут депутаты? У нас же дом построен, где депутаты по время работы живут. Всем ли хватило места для проживания, может быть, с хозяйственной точки зрения какие-то есть проблемы?
Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Палата представителей работает в обновленном составе уже фактически пять месяцев. Все организационные вопросы, как вы ставили задачи, решены. Я имею в виду те вопросы, которые связаны с обеспечением работы каждого депутата, начиная с его рабочего места, вопросы, связанные с проживанием, тоже они уже пришли в норму, кое-где сделаны ремонты. Все депутаты в достойных условиях сегодня живут и работают. Конечно, люди пришли новые. У нас из состава 7-го созыва были избраны 20 депутатов, 90 человек фактически новые. С разным опытом работы, с разным уровнем и юридической подготовки, и в целом с разными где-то подходами. Но все они патриоты, работают на страну.
Новый состав Палаты представителей активно включился не только в законотворческую деятельность, но и занялся выстраиванием международного диалога. Сформировано 11 делегаций для работы с международными парламентскими делегациями и 42 парламентские группы по сотрудничеству с зарубежными коллегами. Уже состоялись встречи с главами дипломатических миссий России, Китая, КНДР, Венесуэлы, Палестины, Мексики, Кубы, Турции и ОАЭ, организациями и делегациями Вьетнама и Зимбабве. Президент нацеливает на укрепление международного диалога.
Александр Лукашенко:
Очень важно сейчас закрутить, раскрутить работу на международном уровне. Все-таки народная дипломатия, во главе которой должны идти депутаты, сейчас очень важна. И она дает свой эффект. Вы видите это и по работе наших сенаторов. Их, конечно, гораздо меньше. Думаю, в этом направлении надо действовать и Палате представителей.
Среди новшеств – на заседании Совета Палаты представителей проводят оценку результативности зарубежных командировок и реализации договоренностей. Основная деятельность сконцентрирована на встречах в округах. Народные избранники уже приняли 2300 избирателей и рассмотрели 3300 обращений. Среди новых подходов – проводится анализ наиболее значимых проблем на местах и изучаются предложения по их устранению. По итогам такой работы лишь за второй квартал года в правительство направлены предложения по 156 позициям.