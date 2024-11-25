При каких условиях вернут ребёнка, если его изъяли из неблагополучной семьи? Объяснили эксперты
Всемирный день ребенка отметили во многих государствах планеты на этой неделе. Главной задачей государств, которые думают о своем светлом будущем, остается борьба за достойную жизнь детей. В Беларуси с первых минут жизни младенца ответственность за него несут не только родители, но и государство. Права ребенка закреплены в Конституции. В нашей стране совершенствуются условия, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, получал качественное образование и медицинское обслуживание. Беларусь занимает 35 место среди стран по рейтингу счастливого детства, опережая США и ряд европейских стран. Подробнее о достижениях в этой сфере поговорим в студии программы «Большой город».
Юлия Алексеюк, ведущая ток-шоу:
Приоритет в Беларуси все-таки отдается родной семье. Если все же происходят ситуации, когда ребенка забирают из семьи, как часто у родителей есть возможность и как часто они ею пользуются для того, чтобы вернуть ребенка в семью?
Нина Рабушко, заведующий сектором социально-педагогической работы и охраны детства комитета по образованию Мингорисполкома:
Практически 70 % родителей становятся на путь истинный, как говорится: устраняется причина неблагополучия и семья дальше живет своей жизнью. Если говорить касательно отобрания детей из семьи, то здесь показатель – приблизительно 50 % детей возвращаются в родные семьи благодаря совместной работе всех государственных органов.
Ольга Смирнова, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:
Если и происходит в жизни семьи вот такое событие неблагоприятное, нежелательное, как отобрание ребенка, то у родителей есть 6 месяцев. 6 месяцев дает государство по законодательству для того, чтобы родители все-таки подумали о будущем своего ребенка и попытались его вернуть. Ведь на 6 месяцев ребенок на первых порах оказывается в приюте. Это учреждение образования для временного пребывания ребенка на тот период, который все-таки необходим некоторым родителям, для того, чтобы восстановиться и принять правильное решение в отношении себя и своей семьи, и своего ребенка, а зачастую и нескольких детей. Если родители стремятся, стараются, исправляются, приходят и навещают, то ребенка благополучно возвращают в семью.
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