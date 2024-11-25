При каких условиях вернут ребёнка, если его изъяли из неблагополучной семьи? Объяснили эксперты

Всемирный день ребенка отметили во многих государствах планеты на этой неделе. Главной задачей государств, которые думают о своем светлом будущем, остается борьба за достойную жизнь детей. В Беларуси с первых минут жизни младенца ответственность за него несут не только родители, но и государство. Права ребенка закреплены в Конституции. В нашей стране совершенствуются условия, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, получал качественное образование и медицинское обслуживание. Беларусь занимает 35 место среди стран по рейтингу счастливого детства, опережая США и ряд европейских стран. Подробнее о достижениях в этой сфере поговорим в студии программы «Большой город».

Юлия Алексеюк, ведущая ток-шоу:

Приоритет в Беларуси все-таки отдается родной семье. Если все же происходят ситуации, когда ребенка забирают из семьи, как часто у родителей есть возможность и как часто они ею пользуются для того, чтобы вернуть ребенка в семью?

Нина Рабушко, заведующий сектором социально-педагогической работы и охраны детства комитета по образованию Мингорисполкома:

Практически 70 % родителей становятся на путь истинный, как говорится: устраняется причина неблагополучия и семья дальше живет своей жизнью. Если говорить касательно отобрания детей из семьи, то здесь показатель – приблизительно 50 % детей возвращаются в родные семьи благодаря совместной работе всех государственных органов.